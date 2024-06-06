6日午前9時3分ごろ、千葉県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は千葉県東方沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、千葉県の旭市と匝瑳市、それに香取市です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□千葉県

旭市 匝瑳市 香取市

■震度2

□千葉県

銚子市 東金市 山武市

神崎町 多古町 東庄町

芝山町 横芝光町 一宮町

成田市





□茨城県東海村 茨城鹿嶋市 潮来市稲敷市 神栖市 行方市河内町

■震度1

□千葉県

茂原市 大網白里市 九十九里町

長柄町 長南町 千葉中央区

千葉花見川区 千葉若葉区 千葉緑区

千葉美浜区 野田市 千葉佐倉市

八千代市 四街道市 八街市

印西市 白井市 富里市

酒々井町 栄町 君津市



□茨城県

水戸市 日立市 常陸太田市

笠間市 ひたちなか市 常陸大宮市

那珂市 小美玉市 茨城町

大洗町 土浦市 石岡市

龍ケ崎市 取手市 つくば市

筑西市 坂東市 かすみがうら市

桜川市 鉾田市 美浦村

利根町



□福島県

須賀川市 玉川村



□栃木県

真岡市 益子町 市貝町

高根沢町



□埼玉県

さいたま緑区 春日部市 宮代町



□東京都

東京足立区



□神奈川県

横浜中区

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。