千葉県で最大震度3の地震 千葉県・旭市、匝瑳市、香取市
6日午前9時3分ごろ、千葉県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は千葉県東方沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、千葉県の旭市と匝瑳市、それに香取市です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□千葉県
旭市 匝瑳市 香取市
■震度2
□千葉県
銚子市 東金市 山武市
神崎町 多古町 東庄町
芝山町 横芝光町 一宮町
成田市
東海村 茨城鹿嶋市 潮来市
稲敷市 神栖市 行方市
河内町
■震度1
□千葉県
茂原市 大網白里市 九十九里町
長柄町 長南町 千葉中央区
千葉花見川区 千葉若葉区 千葉緑区
千葉美浜区 野田市 千葉佐倉市
八千代市 四街道市 八街市
印西市 白井市 富里市
酒々井町 栄町 君津市
□茨城県
水戸市 日立市 常陸太田市
笠間市 ひたちなか市 常陸大宮市
那珂市 小美玉市 茨城町
大洗町 土浦市 石岡市
龍ケ崎市 取手市 つくば市
筑西市 坂東市 かすみがうら市
桜川市 鉾田市 美浦村
利根町
□福島県
須賀川市 玉川村
□栃木県
真岡市 益子町 市貝町
高根沢町
□埼玉県
さいたま緑区 春日部市 宮代町
□東京都
東京足立区
□神奈川県
横浜中区
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。