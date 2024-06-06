TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

6日午前9時3分ごろ、千葉県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は千葉県東方沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、千葉県の旭市と匝瑳市、それに香取市です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□千葉県
旭市　匝瑳市　香取市

■震度2
□千葉県
銚子市　東金市　山武市
神崎町　多古町　東庄町
芝山町　横芝光町　一宮町
成田市

□茨城県
東海村　茨城鹿嶋市　潮来市
稲敷市　神栖市　行方市
河内町

■震度1
□千葉県
茂原市　大網白里市　九十九里町
長柄町　長南町　千葉中央区
千葉花見川区　千葉若葉区　千葉緑区
千葉美浜区　野田市　千葉佐倉市
八千代市　四街道市　八街市
印西市　白井市　富里市
酒々井町　栄町　君津市

□茨城県
水戸市　日立市　常陸太田市
笠間市　ひたちなか市　常陸大宮市
那珂市　小美玉市　茨城町
大洗町　土浦市　石岡市
龍ケ崎市　取手市　つくば市
筑西市　坂東市　かすみがうら市
桜川市　鉾田市　美浦村
利根町

□福島県
須賀川市　玉川村

□栃木県
真岡市　益子町　市貝町
高根沢町

□埼玉県
さいたま緑区　春日部市　宮代町

□東京都
東京足立区

□神奈川県
横浜中区

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。