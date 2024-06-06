５日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７４．０７ドル（＋０．８２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３７５．５ドル（＋２８．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９９４．８セント（＋４６．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６４６．７５セント（－１１．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３９．２５セント（－３．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１７７．２５セント（－１．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２８７．７１（＋１．４４）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７４．０７ドル（＋０．８２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３７５．５ドル（＋２８．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９９４．８セント（＋４６．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６４６．７５セント（－１１．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３９．２５セント（－３．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１７７．２５セント（－１．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２８７．７１（＋１．４４）
出所：MINKABU PRESS