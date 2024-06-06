・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７４．０７ドル（＋０．８２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２３７５．５ドル（＋２８．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２９９４．８セント（＋４６．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝６４６．７５セント（－１１．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４３９．２５セント（－３．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１７７．２５セント（－１．７５セント）
・ＣＲＢ指数
　２８７．７１（＋１．４４）

出所：MINKABU PRESS