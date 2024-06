イギリス生まれのキャラクター“ひつじのショーン”と、ロックバンド“羊文学“。人々の心に寄り添うメッセージを届け続けている“ひつじ”同士の夢のコラボレーションの実現だ。羊文学が“ひつじのショーン”主題歌をカバーした「ひつじのショーン (Life's a Treat) [English Cover]」が本日6月6日に配信リリースとなった。キービジュアルは柔らかなタッチが人気のイラストレーター深川優が制作したもの。深川の描く特別なショーンと羊文学のメンバー、そしてひつじちゃん(羊文学公式キャラクター)が登場するイラストにも注目だ。

▲“ひつじのショーン”/SHAUN THE SHEEP AND SHAUN'S IMAGE ARE ™ AARDMAN ANIMATIONS LTD. 2024