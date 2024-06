6月6日は「邦楽の日」として制定されています。日常の中でよく耳にするヒット曲や懐かしい歌の中には、さまざまな駅名がちりばめられていたりします。LIFULL(東京都千代田区)が、不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME’S(ライフルホームズ)」が、邦楽の日にちなみ、世代別で「歌で思い出す駅名」ランキングを紹介しています。

ランキングの調査は、5月2〜9日にかけて、20〜60代の男女1230人を対象にアンケートで実施。家賃相場は、2023年4月〜2024年3月の期間にライフルホームズに掲載された築40年以内、駅徒歩20分以内、専有面積15平方メートル以上、40平方メートル未満の賃貸物件の管理費を含む月額賃料から中央値を算出しているということです。

10・20代の第3位は16票を獲得した東京・渋谷駅でした。家賃相場は14万2000円。シンガー・ソングライターの乃紫さんの「初恋キラー」、鈴木雅之さんと菊池桃子さんのデュエット曲「渋谷で5時」が挙がったということです。第2位は19票の東京駅でした。家賃相場は11万5000円。バンド「帝国喫茶」の「東京駅」、音楽ユニット「YOASOBI」のAyaseさんの「幽霊東京」という声が寄せられたということです。第1位は27票の東京・北千住駅でした。家賃相場は8万4000円。シンガー・ソングライターのあいみょんさんの「ハルノヒ」を思い出す人が多かったとのことです。

30・40代の第3位は13票の神奈川・桜木町駅でした。家賃相場は8万5500円。人気デュオ「ゆず」の「桜木町」、シンガー・ソングライターの山崎まさよしさんの「One more time one more chance」などに人気が集まったということです。第2位は14票の東京駅でした。30・40代では、ロックユニット「B’z」の「東京」、俳優でシンガー・ソングライターの福山雅治さんの「東京」などが挙がったとのことです。第1位は47票の東京・上野駅でした。歌手の石川さゆりさんの「津軽海峡冬景色」をイメージする人が多かったようです。