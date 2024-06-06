·ì¤ÎÃÓÃÏ¹ö¤Ë¡Ú²ã¡Û¤òÆÍ¤Íî¤È¤»¡¡²Æ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤ò¼é¤ëàÃÏ¹ö¤«¤é¤Î»È¼Ôá¤¬¤³¤Á¤é¤Ç¤¹
¥Ö¡¼¥ó¥Ö¡¼¥ó¤ÈÈÑ¤ï¤·¤¤Èô¹Ô²»¡¢»É¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¤ÎáÚ¤µ¡¢¤½¤·¤Æ´¶À÷¾É¤ÎÇÞ²ð¡½¡½2024Ç¯¤â¡¢¥ä¥Ä¤é¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ëµ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ÎÌ¾¤Ï¡Ö²ã¡×¡£¤¹¤Ç¤ËÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤³¤ì°Ê¾å¤ä¤Ä¤é¤Î¹¥¤¤Ë¤µ¤»¤Æ¤Ï¤ª¤±¤Ê¤¤¡£ÃÏ¹ö¤ËÆÍ¤Íî¤È¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡£
¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¾¦ÉÊ¤¬¡¢ÇúÃÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¡ÖÊÌÉÜ ·ì¤ÎÃÓÃÏ¹ö¡×¤¬2024Ç¯5·î29Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ö·ì¤ÎÃÓÃÏ¹ö ²ã¼è¤êÀþ¹á¡×¡Ê800±ß¡¢ÀÇÊÌ¡Ë¤À¡£
¡Ö·ì¤òµÛ¤¦²ã¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²ã¼è¤êÀþ¹á¤ÏÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤ÊÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡×
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢´ë²è¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö·ì¤ÎÃÓÃÏ¹ö ²ã¼è¤êÀþ¹á¡×¡£
¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÌÉÜ¡¡·ì¤ÎÃÓÃÏ¹ö¤Î°ÍÍê¤ÇµªÍÛ½üÃîµÆ¡ÊÏÂ²Î»³¸©³¤Æî»Ô¡Ë¤¬À½Â¤¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿·¾¦ÉÊ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤â·ì¤ÎÃÓÃÏ¹ö¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡£²¼Éô¤ÎÀÖ¤¤ÉôÊ¬¤Ï·ì¤ÎÃÓ¤Î¿åÌÌ¤Ç¡¢º¸±¦Á°¸å¤ËÊÂ¤Ù¤¿»þ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¹¤¬¤ë¤³¤È¤ò°Õ¿Þ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£
Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ã¼è¤êÀþ¹á¤Ï±²´¬¤·¿¤Ç10´¬¡¢¹á¤ê¤Ï¥í¡¼¥º¡£
¤ª¤â¤Ë·ì¤ÎÃÓÃÏ¹ö¤Î±àÆâ¤ß¤ä¤²Çä¤ê¾ì¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¡¢Çä¤ê¾å¤²¤Î°ìÉô¤Ï¥Þ¥é¥ê¥¢ËÐÌÇ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëNPOË¡¿Í¡Ö¥Þ¥é¥ê¥¢¡¦¥Î¡¼¥â¥¢¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ë´óÉÕ¤µ¤ì¤ë¡£