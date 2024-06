【UA Monsters スペースゴジラ】11月下旬 発送予定受注期間:6月7日13時~8月上旬価格:44,990円

メガハウスは、フィギュア「UA Monsters スペースゴジラ」を11月下旬に発送する。6月7日13時より受注を開始し、価格は44,990円。

1994年公開の映画「ゴジラVSスペースゴジラ」より宇宙怪獣「スペースゴジラ」の新たなフィギュアが発売される。UA Monstersシリーズにて映画公開30周年のタイミングにあわせ立体化が決定。全高360mmというサイズ感で、特徴的な角や肩の水晶などが表現されている。

発光&サウンドギミックを備えており、台座のSwitch「ON1」で角や目、肩の水晶が発光。「ON2」では音声&発光ギミックが楽しめる。

UA Monsters スペースゴジラ

発送予定日:11月下旬

受注期間:6月7日13時~8月上旬

価格:44,990円

サイズ:全高360mm

TM & (C) TOHO CO., LTD.