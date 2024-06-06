発光＆サウンドギミック搭載！ 「UA Monsters スペースゴジラ」が11月下旬に発売映画「スペースゴジラ」公開30周年でUA Monstersにて立体化
【UA Monsters スペースゴジラ】
11月下旬 発送予定
受注期間：6月7日13時～8月上旬
価格：44,990円
発送予定日：11月下旬
11月下旬 発送予定
受注期間：6月7日13時～8月上旬
価格：44,990円
メガハウスは、フィギュア「UA Monsters スペースゴジラ」を11月下旬に発送する。6月7日13時より受注を開始し、価格は44,990円。
1994年公開の映画「ゴジラVSスペースゴジラ」より宇宙怪獣「スペースゴジラ」の新たなフィギュアが発売される。UA Monstersシリーズにて映画公開30周年のタイミングにあわせ立体化が決定。全高360mmというサイズ感で、特徴的な角や肩の水晶などが表現されている。
発光＆サウンドギミックを備えており、台座のSwitch「ON1」で角や目、肩の水晶が発光。「ON2」では音声＆発光ギミックが楽しめる。
UA Monsters スペースゴジラ
発送予定日：11月下旬
受注期間：6月7日13時～8月上旬
価格：44,990円
サイズ：全高360mm
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