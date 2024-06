ぽっちゃりねこの大冒険、『ねこのガーフィールド』8月16日公開決定 ─ 予告編も到着、吹替声優に山里亮太＆MEGUMI

世界中で愛されるアイコニックなオレンジ色のねこ“ガーフィールド”が新たな3Dアニメーション映画となって、この夏日本上陸。映画『ねこのガーフィールド』が8月16日(金)より全国の映画館にて公開することが決定した。日本版予告&ポスターも到着。さらに日本語吹替版では、世界イチ甘やかされたぽっちゃりねこのガーフィールド役を山里亮太(南海キャンディーズ)、ガーフィールドの前に立ちはだかるボスねこのジンクス役をMEGUMIが演じることも明らかになった。

2023年に誕生45周年を迎えたガーフィールドは世界でもっとも発行されたコミック・ストリップ作品として有名で、1日あたりの読者数はなんと2億人以上。これまでも実写映画化やアニメシリーズ化されており、SNSフォロワー数の累計はハリウッドスターも顔負けの1800万人超えだ。世界111か国以上でライセンス展開実績があり、大人気歌手のジャスティン・ビーバーをはじめ数々のセレブリティたちがガーフィールドグッズを愛用。この圧倒的な知名度で全世界での認知度は驚異の92%を誇る。

2024年夏、そんな人気キャラクターが新たに映画となって日本にやってくる。現在、全世界興行収入はすでに約240億円(1ドル=157円換算 ※6月3日時点)に到達し、5月24日(金)に同日での全米公開となったを超えて公開2週目にして全米および全世界興行収入ランキングで堂々の1位を獲得する大ヒットぶり。ほかイギリスやオーストラリア、インドネシア、ポルトガル、南アフリカ共和国をはじめとする数々の国と地域でオープニング成績1位を記録した。

本作の主人公は、飼い主のジョンに愛されて、‟幸せ太り” な毎日を送ってきた家ねこのガーフィールド。親友の犬オーディと一緒に冷蔵庫の中身を空っぽにするまで大食いして、ほしいものは全部ジョンのお金でネットショッピング。ラザニアが大好きで、月曜日とお風呂は大嫌い。そんな平和な毎日を過ごしていたガーフィールドだったが、ある日突然、生き別れた父さんねこのヴィックと再会したことから人生が急展開。「悪いねこに追われているんだ。助けてくれ!」と懇願するヴィックに力を貸すため、ついにガーフィールドはしぶしぶながら家から飛び出すことに。

初めての外の世界でガーフィールドが出会うのは、ひと癖もふた癖もありそうなヘンテコな仲間たちに、ずるがしこいボスねこのジンクス。さらには、親子の絆が試される”ミルク泥棒大作戦”にまで巻き込まれることに。果たして、涙あり、爆笑あり、わんぱくモフモフなニャンダフル・アドベンチャーの先に待っているものとは?

ポスターには、家のソファでポップコーンを相棒にぐうたらしていたにもかかわらず、突如冒険に駆り出されるガーフィールドご一行の姿が迫力たっぷりに描かれている。大爆発中の背景と、「まぁ、ニャンとかなるっしょ。」というガーフィールドの平和ボケ感満載なボヤキのギャップがユーモアたっぷりな仕上がりとなっており、劇中でガーフィールドらが披露するド派手アクションに期待が高まる。

日本語吹替版声優には、“甘やかされた究極の家ねこ”であるガーフィールド役に山里亮太、ガーフィールドの前に立ちはだかるずる賢いボスねこのジンクス役にMEGUMIの参戦が決定した。山里は、“世界で一番有名なねこ”を演じることに重大な責任を感じたそうで、「作品の素晴らしさを知っているだけに本当に怖かったです。でも、こんなチャンスは2度とない、逃げて後悔するよりか、とにかく全力でやらせてもらおう!と覚悟を決めました」と熱い想いを告白。また、アメリカ版では『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』マリオ役や『ジュラシック・ワールド』シリーズの主演で知られるクリス・プラットがガーフィールド役を担当していることから「クリス・プラットさんの声は本当に楽しそうで、ガーフィールドへの愛に溢れてました。僕も少しでも近づけるよう、頑張らせてもらいました」と収録を振り返っている。

かつては元ショーガールのセレブねこだったが、とある事件によって転落してしまったボスねこのジンクス役を務めるMEGUMIは過去に放映されていた「ガーフィールド」のアニメシリーズを鑑賞していたそうで、「息子が小さい頃よく一緒に観ていた『ガーフィールド』の新たな映画に参加させて頂けて本当に嬉しいです」「笑って泣いてホッコリする今作を是非ご家族でお楽しみください!」とアピール。本作ではヴィランとなるジンクスについて「チャーミングな一面があったり過去に悲しみを背負っていたりと、ちょっと憎めないキャラクターです」と説明した。MEGUMIはフランス語での歌唱にも初めてチャレンジしている。

他にも豪華声優陣が競演。その全貌は、近日解禁予定の続報にぜひ期待してほしい。なお、6月7日(金)からはムビチケ前売券(オンライン)も発売開始となる。

ガーフィールド役:山里亮太

日本語吹替版声優 山里亮太&MEGUMI コメント全文

世界中で知られている猫、ガーフィールド、その声をやらせていただくというのは嬉しいというよりも怖かったです。世界中のみんなの中にいるガーフィールドを壊してしまわないか?本当に僕なんかがやっていいのか?その作品の素晴らしさを知っているだけに本当に怖かったです。でも、こんなチャンスは2度とない、逃げて後悔するよりか、とにかく全力でやらせてもらおう!と覚悟を決めました。周りを見ると素晴らしいキャストの方々、その中でガーフィールドと共に存在させていただけるのは光栄でした。

何より、今回のお話がとてもおもしろくて、この面白さを伝えたいと心から思いました。クリス・プラットさんの声を聞きながら僕もやらせてもらいました。そのクリス・プラットさんの声は本当に楽しそうで、ガーフィールドへの愛に溢れてました。僕も少しでも近づけるよう、頑張らせてもらいました。色々言っておりますが、とにかく面白いです、そして、泣けます。ぜひ劇場でこの最高の作品を楽しんでください!

ジンクス役:MEGUMI

息子が小さい頃よく一緒に観ていた「ガーフィールド」に参加させて頂けて本当に嬉しいです。私が務めるジンクス役は、ガーフィールドにとってヴィラン的な存在。でもチャーミングな一面があったり過去に悲しみを背負っていたりと、ちょっと憎めないキャラクターです。フランス語での歌唱にも初めてチャレンジしました!笑って泣いてホッコリする今作、是非ご家族でお楽しみください!

『ねこのガーフィ―ルド』は2024年8月16日(金)より全国の映画館で公開。配給はソニー・ピクチャーズ エンタテインメント。

