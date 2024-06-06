　6日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比440円高の3万8960円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

39594.53円　　ボリンジャーバンド3σ
39255.95円　　ボリンジャーバンド2σ
38960.00円　　6日夜間取引終値
38959.60円　　75日移動平均
38917.38円　　ボリンジャーバンド1σ
38810.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38732.00円　　5日移動平均
38578.80円　　25日移動平均
38535.00円　　一目均衡表・基準線
38380.00円　　一目均衡表・転換線
38240.22円　　ボリンジャーバンド-1σ
38235.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37901.65円　　ボリンジャーバンド2σ
37563.07円　　ボリンジャーバンド3σ
35380.65円　　200日移動平均
247.30円　　5日日経平均株価現物終値


株探ニュース