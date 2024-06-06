日経225先物テクニカルポイント（6日夜間取引終了時点）
6日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比440円高の3万8960円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
39594.53円 ボリンジャーバンド3σ
39255.95円 ボリンジャーバンド2σ
38960.00円 6日夜間取引終値
38959.60円 75日移動平均
38917.38円 ボリンジャーバンド1σ
38810.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38732.00円 5日移動平均
38578.80円 25日移動平均
38535.00円 一目均衡表・基準線
38380.00円 一目均衡表・転換線
38240.22円 ボリンジャーバンド-1σ
38235.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37901.65円 ボリンジャーバンド2σ
37563.07円 ボリンジャーバンド3σ
35380.65円 200日移動平均
247.30円 5日日経平均株価現物終値
株探ニュース
39594.53円 ボリンジャーバンド3σ
39255.95円 ボリンジャーバンド2σ
38960.00円 6日夜間取引終値
38959.60円 75日移動平均
38917.38円 ボリンジャーバンド1σ
38810.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38732.00円 5日移動平均
38578.80円 25日移動平均
38535.00円 一目均衡表・基準線
38380.00円 一目均衡表・転換線
38240.22円 ボリンジャーバンド-1σ
38235.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37901.65円 ボリンジャーバンド2σ
37563.07円 ボリンジャーバンド3σ
35380.65円 200日移動平均
247.30円 5日日経平均株価現物終値
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