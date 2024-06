ファミマ「ポケモンスリープキャンペーン」開催中！限定商品やオリジナルグッズがもらえるお得企画も。

コンビニチェーンのファミリーマートは、2024年6月4日から「ポケモンスリープキャンペーン」を実施しています。

今だけの特別なコラボ企画

ファミリーマートではポケモンスリープキャンペーンと題して、ポケモンとコラボしたさまざまな商品の展開やオリジナルグッズがもらえる企画、応募キャンペーンなどを実施しています。6月24日までの期間限定となるので、ぜひチェックしてみてください。

<1・コラボパインフラッペ(パッケージデザイン全2種)>

パイン果汁を19%使用し、ぷるぷるとした食感のパイン味ゼリーが入ったフラッペ。初夏らしい爽やかな味わいが楽しめるコラボ商品です。

価格は298円。

<2・抽選でポケモンスリープグッズが当たる>

ファミマのアプリ「ファミペイ」のバーコードを提示して「パインフラッペ」を購入すると、貯まったスタンプの数に応じて特典へ応募できます。

【概要】

期間中に対象商品を1点購入ごとに1個スタンプが貯まります。

【特典】

・スタンプ2個コース...ポケモンスリープコラボ コンビニエンスウェアセット(抽選で50人)

・スタンプ4個コース...カビゴンとリラックス♪ビーズクッション(抽選で5人)

【開催期間】

6月4日0時から24日23時59分まで

【応募期間】

6月4日0時から28日23時59分まで

当選した場合はプッシュ通知で届きます。

<3・ポケモンスリープコラボ コンビニエンスウェア>

「ポケモンスリープコラボ コンビニエンスウェアセット」は店頭で購入できます。いずれも数量限定となるので、欲しい人はお早めに。

「ポケモンスリープコラボ ミニ ブランケット ピカチュウ」 価格:2000円(全店舗で2万個販売)

綿100%の優しい肌ざわりで、等身大ピカチュウがプリントされたブランケットです。サイズはピカチュウの等身大である66cm×44cmとなっています。

「ポケモンスリープコラボ タオル イン ポーチ カビゴン&ピカチュウ」 価格:2000円(全店舗で1万8000個販売)

ポーチ・タオル・タオル付ポーチの3WAY仕様で、コンパクトに持ち運べる可愛いデザインとなっています。サイズはミニタオルが縦23cm×横23cm、ポーチは縦19cm×横15cmです。

<4・ゼリー飲料購入でペーパーチャームがもらえる>

6月4日10時から17日までの期間に対象商品を2個同時に購入すると、全5種の「香り付きペーパーチャーム」が1個もらえます。購入する際は、対象商品と好きなペーパーチャームを一緒にレジまで持参してください。無くなり次第終了です。

【特典ラインナップ】

・ピカチュウ...シトラスの香り

・カビゴン...森林の香り

・トゲピー...ローズマリーの香り

・ヤドン...ラベンダーの香り

・イーブイ...ジャスミンの香り

【対象商品】

・体脂肪を減らす蒟蒻ゼリー 0kcal杏仁豆腐...213円

・体脂肪を減らす蒟蒻ゼリー 0kcalマスカット...213円

・キレートレモン クエン酸ゼリー2700...205円

・即攻元気ゼリー アミノ酸&ロイヤルゼリー 栄養ドリンク味...220円

・即攻元気ゼリー 高麗人参+ 栄養ドリンク味...237円

・即攻元気ゼリー GABA+ やみつき栄養ドリンク味...237円 など

なお、地域や店舗によっては、一部商品を取り扱っていない場合もあります。

※価格はすべて税込表記です。

※画像は公式サイトより。

(C)2023 Pokémon.

(C)1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。