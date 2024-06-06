¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û£Ó¡¦¥¥Ã¥É¤¬£Á£Ú£Í¤ËÍ½¹ð¡Ö¥Þ¥¹¥¯¤Ï¿¨¤ì¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¡¡ALL TOGETHER¤Ç·ãÆÍ
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤ÎàÇº¤á¤ë¹õ¸×á¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥¥Ã¥É¤¬¡¢ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Ï¢ÌÁÀßÎ©Âè£²ÃÆÂç²ñ¡Ö£Á£Ì£Ì¡¡£Ô£Ï£Ç£Å£Ô£È£Å£Ò¡Ê£Á£Ô¡Ë¡×¡Ê£±£µÆü¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦ËÌ³¤¤¤¿¤¨¡¼¤ë¡Ë¤ËÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ç½ÅÐÈ¾ÅçÉü¶½»Ù±ç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼Âç²ñ¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëÆ±Âç²ñ¤Ç£Á£Ú£Í¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¥¥Ã¥É¤Ï¡¢²áµî¤Î£Á£Ô±ÇÁü¤ò¸¦µæ¡££²£°£±£±Ç¯£¸·î¤Ë¿·ÆüËÜ¡¦Á´ÆüËÜ¡¦¥Î¥¢¤Î£³ÃÄÂÎ¤¬½¸·ë¤·¤¿Âè£±²ó£Á£Ô¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¹õ¸×¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉðÆ£¡Ê·É»Ê¡Ë¤µ¤ó¤È¾®¶¶¡Ê·úÂÀ¡Ë¤µ¤ó¤Î¥à¡¼¥ó¥µ¥ë¥È¤Î¶¥±é¤Ï»ä¤â¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸¥à¡¼¥ó¥µ¥ë¥È¤Î»È¤¤¼ê¤È¤·¤Æ¡¢£Ó£Ì£Ë¤¬Éü¶½¤Î·ü¤±¶¶¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡£´·î£²£·Æü¤Î²£ÉÍÂç²ñ¤Ç¶Ë°¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖÂç¹¾¸ÍÂâ¡×¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¥¥Ã¥É¤Ï¡Ö¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥º¡Ê£Ã£Á¡Ë¡×Î¨¤¤¤ëÃæÌî¤¿¤à¤ä¡¢¸ÅÁã¡Ö£Ó£Ô£Á£Ò£Ó¡×¤Î´äÃ«ËãÍ¥¤«¤é¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¡£ºÇ¶á¤Ç¤ÏÃæÌî¤«¤é¡¢¼«¿È¤â¥Þ¥¹¥¯¥¦¡¼¥Þ¥ó¤ËÊÑ¿È¤·¡¢¥Þ¥¹¥¯¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¿¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¶¦Æ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¡ÖÀµÄ¾¡¢¤¿¤à¤Á¤ã¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï°ú¤«¤ì¤¿¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Þ¤À·è¤á¤¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤à¤Á¤ã¤ó¤¬£Ã£Á¥ê¡¼¥À¡¼¤À¤·¡¢Â¾¤Ë¤âÌÂ¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡Ä¡×¤ÈÊÖÅú¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¥Ã¥É¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤«¤éÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¸×¤Î¥Þ¥¹¥¯¤òÃ¦¤°²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¤È¡¢£Á£Ô¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë£Á£Ú£Í¤«¤é¡Ö£Á£Ô¤Ç»ä¤¬¤½¤Î¥Þ¥¹¥¯Ã¦¤¬¤·¤Æ¤ä¤ë¤è¡ª¡×¤ÈÉÔ²ºÍ½¹ð¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¡Ö£Á£Ú£Í¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¤Å¨°Õ¤à¤½Ð¤·¤Ç¤¢¤ª¤ê»¶¤é¤«¤·¤Æ¤¤Æ¤¿¡Ä¡£¤Ç¤â£Á£Ô¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¥×¥í¥ì¥¹³¦¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÎÏ¤òÈïºÒÃÏ¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤À¤«¤é¤½¤Î°ÕÌ£¤ò¹Í¤¨Ä¾¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¡ª¡×¤È»ÈÌ¿´¶¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤½¤ì¤Ëº£¥·¥ó¥°¥ë¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï»ä¤Îº£¸å¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤³¤Î£Á£Ô¤Ç£Á£Ú£Í¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÃµ¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¡£¤Ç¤â¥Þ¥¹¥¯¤Ï¿¨¤ì¤µ¤»¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡