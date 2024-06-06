Ï¡çÖ»á¤Ë»öÁ°±¿Æ°¤Ç¸øÁªË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤ à¸å½Ð¤·¥¸¥ã¥ó¥±¥óá¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¤Ï¡Ö¹â¤ß¤Î¸«Êª¡×
¡¡ÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¡Ê£²£°Æü¹ð¼¨¡¢£··î£·ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ËÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÏ¡çÖ»²±¡µÄ°÷¤¬¿Ë¤Î¥à¥·¥í¤À¡£¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅÔÃÎ»ö¤ËÀåË¯±Ô¤¯ÀÚ¤ê¹þ¤ß¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¤¬¡¢²áµî¤Î½¹Ê¹¤¬¾ø¤·ÊÖ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢»öÁ°±¿Æ°¤Î¸øÁªË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¤ä¤ê¶Ì¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ï¡çÖ»á¤Ë¥ß¥½¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï£²Æü¤ÎÎ©¸õÊäÉ½ÌÀ¸å½é¤È¤Ê¤ëÅìµþ¡¦Í³ÚÄ®¤Ç¹Ô¤Ã¤¿³¹Æ¬±éÀâ²ñ¤À¡£ÊóÆ»¿Ø¤äÄ°½°¤Ï±«¤ÇÌî¤¶¤é¤·¤ÎÃæ¡¢Ï¡çÖ»á¤Ï²°º¬¤Î²¼¤Ç¤Îà½÷²¦ÍÍ±éÀâ²ñá¤Ç¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÇÏ¾ì¿¹¬ÂåÉ½¤Ï¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡Ö¼«Ê¬Ã£¤ÏÇ¨¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç±éÀâ¤ò¤ä¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤³¤ÎÊý¡¹¤ÎÉáÃÊ¤ÎÀ¯¼£»ÑÀª¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¾®À¸¤À¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¥Á¥¯¥ê¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î»þ¡¢Ï¡çÖ»á¤¬¡Ö¼·Í¼¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÔÃÎ»öÁª¤ËÏ¡çÖ¤ÏÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î¤´»Ù±ç¡¢¤É¤¦¤«¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ì¤Ð¡¢±þ±ç¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿Î©·û¤Î»ÞÌî¹¬ÃËÁ°ÂåÉ½¤â¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬°Â¿´¤·¤Æ½»¤á¤ëÅìµþ¡¢ÆüËÜ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÏ¡çÖ¤µ¤ó¤ò¾¡¤¿¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÍÍ»Ò¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤È¡ÖÅêÉ¼¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÁªµóÃæ¤À¤±¡£»öÁ°±¿Æ°¤Î¸øÁªË¡°ãÈ¿¡ª¡×¤ÈÌäÂê»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬Ê®½Ð¡£Àè·î¡¢ºë¶Ì¡¦½êÂô¤Î¾®ÌîÄÍ¾¡½Ó»ÔÄ¹¤¬»ÔÄ¹Áª¹ð¼¨Á°¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤Ç¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Á¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î¤ªÎÏ¤òÄº¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅêÉ¼¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸øÁªË¡°ãÈ¿¡Ê»öÁ°±¿Æ°¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÊÛ¸î»Î¤ÇÎ©·û¤ÎÊÆ»³Î´°ì½°±¡µÄ°÷¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¥®¥ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤¦¤¤¤¦¡Ø¤·¤Þ¤Ã¤¿¸À¤¤²á¤®¤¿¡ª¡Ù¤Ï¼ÂºÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç³Æ½ê¡¢³Æ¿Ø±Ä¤Ç¸«¤é¤ì¡¢¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤½¤ì¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥°¥ì¡¼¤Ê¤¬¤é¤â°Ê¸å¡¢µ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤Ù¤¤ÈÀâ¤¤¤¿¡£
¡¡¸øÁªË¡°ãÈ¿¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢£´·î¤Î½°±¡Åìµþ£±£µ¶èÊäÁª¤ÇÂ¾¿Ø±Ä¤Î±éÀâ¤òË¸³²¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂçË½¤ì¤·¤¿¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¡¦¹õÀîÆØÉ§ÂåÉ½¤é¤¬¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¼«Í³Ë¸³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹õÀîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÁÜºº¤Ï¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¤Î°µÎÏ¤À¡×¤ÈÉÔÅöÂáÊá¤òÁÊ¤¨¡¢·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ë¾®ÃÓ»á¤Ø¤Î×ÖÅÙ¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡£Î£È£ËÅÞ¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÅÞ¼ó¤Ï£µÆü¡¢¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¡Ö¡ÊÏ¡çÖ»á¤Î»öÁ°±¿Æ°¤Îµ¿¤¤¤Ç¡Ë¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¹ðÈ¯¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê»ÞÌî»á¤Î¡Ë¡Ø¾¡¤¿¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦È¯¸À¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¸¡µó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ê¸øÁªË¡°ãÈ¿¡£Ï¡çÖ¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÊó¤¤¤ò¼õ¤±¤ë¤È»×¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Ï¡çÖ»á¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¾®ÃÓ»á¤¬¸øÌó¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤«¤é¡¢¼«¿È¤âÀ¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤È¤Î¹Í¤¨¤À¤¬¡¢¤½¤Î¾®ÃÓ»á¤Ï¤Þ¤À£³Áª½ÐÇÏ¤ÎÉ½ÌÀ¤¹¤é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ï¡çÖ»á¤È¤ÏÄ¹Ç¯¤ÎµØÅ¨¤ËÅö¤¿¤ë¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤«¤é¤Ï¡Ö¡Ø¥ê¥»¥Ã¥È¡Ù¡ØÈ¿¼«Ì±¡¦Èó¾®ÃÓ¡Ù¤ò°Â°×¤Ë»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥ß¥¹¤òÈÔ²ó¤¹¤ë¤Ë¤ÏÁá¤¯¸øÌó¤ò½Ð¤¹¤Ù¤¤À¡×¤ÈÏ¢Æü¡¢£Ø¤Ç¥À¥á½Ð¤·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æó½Å¹ñÀÒÁûÆ°¤äÌôÊª¤ÇÂáÊáÎò¤Î¤¢¤ë¼ÒÄ¹¤È¤Î¸òÍ§Îò¤Ê¤É²áµî¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤â¾ø¤·ÊÖ¤µ¤ì¡¢½µ´©»ï¤Î³Ê¹¥¤Î¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅÔÃÎ»öÁª¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¸½¿¦¤¬Éé¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¸å½Ð¤·¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤·¤¿¸õÊä¤¬ÍÍø¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢²¿¤«È¯¸À¤Ç¥Ü¥í¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Î¿ÈÂÎ¸¡ºº¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¸º¤ëÅÀ¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤¨¤µ¤¨¥¢¥ó¥Á¤ÎÂ¿¤¤Ï¡çÖ»á¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¾®ÃÓ»á¤Ï¹ð¼¨Ä¾Á°¤Þ¤ÇÆ°¤¯É¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢¹â¤ß¤Î¸«Êª¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¹ð¼¨¤Þ¤Ç£²½µ´Ö¤ÈÇ÷¤ê¡¢³Æ¿Ø±Ä¤Î¶î¤±°ú¤¤ÏÂ³¤¯¡£