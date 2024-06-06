Í¥¤ì¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤É¤ó¤ÊÉô²¼¤Ç¤âÀ®Ä¹¤¹¤ë4¤Ä¤ÎÊýË¡¡×¤È¤Ï¡©
¾å»Ê¡¦´ÉÍý¿¦¤Î¥Ð¥¤¥Ö¥ë¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ç1300ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿Ì¾Ãø¡Ø1Ê¬´Ö¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡Ù¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¥±¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥Á¥ã¡¼¥É¤é¤¬¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃø¤·¤¿¡Ø1Ê¬´Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡Ù¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î²þÄû¿·ÈÇ¤¬ËÜµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ø¿·1Ê¬´Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡Ù¤À¡£²áµî40Ç¯´Ö¤Ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó1000¤ÎÍ¥ÎÉ´ë¶È¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢¤Þ¤¿À¤³¦Ãæ¤ÎµÞÀ®Ä¹¤¹¤ë¿·¶½´ë¶È¤ÇÅÁ¼ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï¡©¡ÊÊ¸¡¿¾åºåÅ°¡Ë
¤É¤ó¤ÊÉô²¼¤Ë¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤È¤Ï¡©
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£¼ÂÁ©Åª¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÃ¯¤â¤¬µá¤á¤ë¿·¤·¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¹Í¤¨Êý¤òÊ¿°×¤ËÀâ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ø¿·1Ê¬´Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡¡¤É¤ó¤ÊÉô²¼¤Ë¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë4¤Ä¤ÎÊýË¡¡Ù¤À¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ï¶¦Ãø¤Î·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ãø¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ï¡¢¥±¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥Á¥ã¡¼¥É¡£65ºý¤Î¶¦Ãø½ñ¤¬¤¢¤ê¡¢À¤³¦¤Î47¸À¸ì¤ËËÝÌõ¤µ¤ì¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ2800ËüÉôÄ¶¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦À¤³¦¤ÇºÇ¤â±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¸¢°Ò¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆËÜ½ñ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢À¤³¦¤Ç1300ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿Èà¤ÎÌ¾Ãø¡Ø1Ê¬´Ö¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡¡Éô²¼¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë3¤Ä¤ÎÈë·í¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡Ö1Ê¬´Ö¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡×¡£¤½¤Î¡Ö1Ê¬´Ö¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡×¤«¤é¶µ¤¨¤ò¼õ¤±¡¢Æ¯¤²á¤®¤Îµ¯¶È²È¤¬¿·¤·¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹ÊýË¡¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯»Ñ¤ò¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼»ÅÎ©¤Æ¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
Áê¼ê¤ä¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°ã¤Ã¤¿¤ä¤êÊý¤ò¤¹¤ë
¡Ö1Ê¬´Ö¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡×¤ÎÉô²¼¤Î°ì¿Í¤Ï¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤ËÍè¤¿µ¯¶È²È¤Ë¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤³¤½¤¬¡Ö¾õ¶·ÂÐ±þ·¿¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤À¤Ã¤¿¡£°ã¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤Ï¡¢°ã¤Ã¤¿¤ä¤êÊý¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö1Ê¬´Ö¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ëµ¯¶È²È¤Ï¶Ã¤¯¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¡Ö1Ê¬´Ö¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡×¤ÎÉô²¼¤¬¡¢Áê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ°·¤¤¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤ÇÄñ¹³¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤âµ¯¶È²È¤Ï¶Ã¤¤¤¿¡£
Æü¡¹¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤òÂÕ¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤
¡¡¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö1Ê¬´Ö¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤¦Ìä¤ï¤ì¤¿¡Ö1Ê¬´Ö¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡×¤Ï¡¢3¤Ä¤Î¥¹¥¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
3¤ÄÌÜ¤Ë¡¢Áê¼ê¤¬²¿¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ã»¤¯¸À¤¦¤È¡ÈÌÜÉ¸ÀßÄê¡¦¿ÇÃÇ¡¦¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡É¤Ç¤¹¡×¡ÊP.29¡Ë
¡¡ÌÜÉ¸ÀßÄê¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹´ÉÍý¤Ë3¤Ä¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¡Ö1Ê¬´Ö¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡×¤ÎÉô²¼¤Ïµ¯¶È²È¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¢Æü¡¹¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹É¾²Á¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î²ñ¼Ò¤¬·è¤Þ¤Ã¤ÆÀÑ¤ß»Ä¤¹²ÝÂê¤¬¡¢Æü¡¹¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤À¤ÈÏÃ¤ò¿Ê¤á¤ë¡£ÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤òÂÕ¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¡£Æü¡¹¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤¬¤¤Á¤ó¤È¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢»ÄÇ°¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡Éô²¼¤Ï¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö1Ê¬´Ö¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢ºÇ¶á¡Ø¤«¤â¤á¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤â¤á¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÏÌÜÉ¸ÀßÄê¤ò½ª¤¨¤ë¤ÈÉô²¼¤ò¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤Ë¤·¤Æ¡¢¥ß¥¹¤ò¤¹¤ë¤È¤¹¤°¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤Æ¤®¤ã¤¢¤®¤ã¤¢¤ÈÁû¤®Î©¤Æ¡¢Ã¯Èà¤«¤Þ¤ï¤º¤·¤«¤ê¤Ä¤±¤¿¤¢¤²¤¯¡¢¤µ¤Ã¤ÈÈô¤ó¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊP.41¡Ë
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤Ï²¿¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢¿ÇÃÇ¤À¤Ã¤¿¡£Éô²¼¤Î¤½¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤ª¤±¤ëÈ¯Ã£¥ì¥Ù¥ë¤ò¿ÇÃÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡µ¯¶È²È¤Ï¿·¤¿¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿IT¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤«¤é¡¢¿ÇÃÇ¤ÎÊýË¡¤ò³Ø¤Ö¡£È¯Ã£¥ì¥Ù¥ë¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢°ÕÍß¡Ê¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¡Ë¤Èµ»Ç½¡Ê¥³¥ó¥Ô¥Æ¥ó¥¹¡Ë¤ÎÆó¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤ËÃíÌÜ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ°ÕÍß¤Èµ»Ç½¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ï¡¢4¼ïÎà¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö»Ø¼¨·¿¡×¡Ö¥³¡¼¥Á·¿¡×¡Ö»Ù±ç·¿¡×¡Ö°ÑÇ¤·¿¡×
¡¡D1¤È¤Ï¡¢µ»Ç½¤ÏÄã¤¤¤¬°ÕÍß¤Ï¹â¤¤¡Ö°ÕÍßËþ¡¹¤Ê½é¿´¼Ô¡×¡£¤ä¤ëµ¤¤Ë°î¤ì¡¢³Ø½¬°ÕÍß¤â²¢À¹¤À¤¬¡¢·Ð¸³¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢³Ø¤Ó¤¬¿Ê¤à¤È¡¢¤¹¤°¤ËD2¤Ø¤È°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡D2¤Ï¡¢µ»Ç½¤¬Ãæ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ÕÍß¤ÏÄã¤¤¡Ö´üÂÔ¤¬¤Ï¤º¤ì¤¿³Ø½¬¼Ô¡×¡£ÃÎ¼±¤ä¥¹¥¥ë¤ÏÂ¿¾¯¤È¤â¿È¤ËÉÕ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë³Ø¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤ï¤«¤ê¡¢´üÂÔ¤·¤¿¤Û¤É¤Î¿ÊÊâ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡IT¥ê¡¼¥À¡¼¤Î½÷À¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢¡È²¿¤ò¡É¡¢¡È¤¤¤Ä¡É¡¢¡È¤É¤¦¤ä¤ë¡É¤È¤¤¤Ã¤¿ÊýË¡ÏÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤Î¡È¤É¤¦¤·¤Æ¡É¤òÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÏËÜÅö¤Ë¿ÊÊâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Á´ÂÎÁü¤ò¤È¤é¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤À¤ì¤«¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¡×¡ÊP.49-50¡Ë
¡¡¤½¤·¤ÆD3¤Ï¡¢µ»Ç½¤Ï¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÕÍß¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¡Ö¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¹×¸¥¼Ô¡×¡£¤½¤Î»Å»ö¤Ç°ìÄê¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÆÈÎÏ¤Ç»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¾¯¤·¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Ë¸·¤·¤¯¡¢ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜÉ¸¤ä»Å»ö¤ËË°¤¤Æ¡¢°ÕÍß¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡D4¤Ï¡Ö¼«Î©¤·¤¿Ã£À®¼Ô¡×¡£µ»Ç½¤â°ÕÍß¤â½½Ê¬¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¡¢¤½¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤ª¤±¤ëÁê¼ê¤ÎÈ¯Ã£¥ì¥Ù¥ë¤Î¿ÇÃÇ¤À¡£Áê¼ê¤ÎÈ¯Ã£¥ì¥Ù¥ë¤¬°Û¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÂÐ±þ¤Î»ÅÊý¤âÊÑ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ¯¶È²È¤Î½÷À¤Ï¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ï2¼ïÎà¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£»Ø¼¨·¿¤È»Ù±ç·¿¤À¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö1Ê¬´Ö¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡×¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ì¿ÍÁ°¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤Ï¡¢È¯Ã£¥ì¥Ù¥ë¤Î¿ÇÃÇ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢4¼ïÎà¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¡Ö»Ø¼¨·¿¡×¡Ö¥³¡¼¥Á·¿¡×¡Ö»Ù±ç·¿¡×¡Ö°ÑÇ¤·¿¡×¡£¤½¤ì¤¾¤ìD1¤«¤éD4¤Þ¤Ç¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¡£S1¤«¤éS4¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢¡ÖSL¶¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÇ¹â¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈ¯Ã£¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¡£¡Ö1Ê¬´Ö¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡×¤Ï¡¢S1¤«¤éS4¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¾õ¶·¤ò²òÀâ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µ¯¶È²È¤Î³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥Ö¥Ã¥¯¥é¥¤¥¿¡¼
1966Ç¯Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£89Ç¯Áá°ðÅÄÂç³Ø¾¦³ØÉôÂ´¡£¥ï¡¼¥ë¥É¡¢¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢94Ç¯¤è¤ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£½ñÀÒ¤ä»¨»ï¡¢web¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤ÇÉý¹¤¯¼¹É®¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼èºà¿Í¿ô¤Ï3000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£Ãø¼Ô¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆËÜ¤ò½ñ¤¯¥Ö¥Ã¥¯¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï100ºý°Ê¾å¡£·È¤ï¤Ã¤¿½ñÀÒ¤ÎÎß·×Çä¾å¤Ï200ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤È¤¤¤¦ÎÏ¡¡¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤Ê¤¼Ç§ÃÎÅÙ¤òV»ú²óÉü¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¡¢¡ØÀ®¸ù¼Ô3000¿Í¤Î¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê»°³Þ½ñË¼¡ãÃÎÅªÀ¸¤¤«¤¿Ê¸¸Ë¡ä¡Ë¡¢¡Ø10ÇÜÂ®¤¯½ñ¤±¤ë¡¡Ä¶¥¹¥Ô¡¼¥ÉÊ¸¾Ï½Ñ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Û¤«Â¿¿ô¡£¤Þ¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼½¸¤Ë¡¢Îß·×40ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ø¥×¥íÏÀ¡£¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£