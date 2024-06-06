¡Ú°Û¼¡¸µ±ß°Â¡¢ÂçÊÑ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Û¹ñ»º¤ÈÍ¢Æþ¤ÇµíÆù¤Î²Á³Ê¤¬µÕÅ¾!?¡¡1¥É¥ë170±ß¤Çµ¯¤³¤ë°û¿©¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯!!
4·î29Æü¤Ë1¥É¥ë160±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿±ß¥É¥ëÁê¾ì¡£¤½¤Î¸å¡¢À¯ÉÜ¤Î°ÙÂØ²ðÆþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«150±ßÂæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤Ï155±ßÁ°¸å¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë
¢£¥é¡¼¥á¥ó1200±ß¡¢µíÐ§700±ß¤ÎÀ¤³¦¤Ë¡ª¡Ú°Û¼¡¸µ±ß°Â¡¢ÂçÊÑ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Û
à°Û¼¡¸µ¤Î±ß°Âá¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ª
2022Ç¯10·î¤Ë1¥É¥ë150±ßÂæ¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤È¡¢º£Ç¯4·î29Æü¤Ë¤Ï1¥É¥ë160±ßÄ¶¤ÎÃÍ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¸½ºß¤â155±ßÁ°¸å¤È±ß°Â·¹¸þ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¤Ç¡¢°ìÉô¤ÎÀìÌç²È¤Ïº£¸å1¥É¥ë170±ß¤â¤¢¤ê¤¦¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û10±ß¤«¤é50±ß¤ÎÃÍ¾å¤²¤ò¤·¤¿¡Ö¤¹¤²È¡×
¤³¤Î±ß°Â¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Â¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤À¤Ã¤¿Í¢ÆþµíÆù¤Î²Á³Ê¤â¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÀÃÜ»º¶È¿¶¶½µ¡¹½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ»ºµí¥Ð¥éÆù¤Î4·î¤Î²·ÃÍ¤Ï1ÔÅö¤¿¤ê1353±ß¤Ç¡¢Á°Ç¯Æ±·î¤Î868±ß¤«¤éÌó1.5ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¹ñ»ºµí¤Î¸ª¥Ð¥éÆù¤Î4·î¤Î²·ÃÍ¤Ï1ÔÅö¤¿¤ê1517±ß¡£¤È¤â¥Ð¥éÆù¤Ï1371±ß¤Ç¡¢Í¢ÆþµíÆù¤Î¥Ð¥éÆù¤Î²Á³Ê¤È¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£º£¸å¤â±ß°Â¤¬Â³¤±¤Ð¡ÖÍ¢ÆþµíÆù¤è¤ê¡¢¹ñ»ºµíÆù¤Î¤Û¤¦¤¬°Â¤¤¡×¤È¤¤¤¦µÕÅ¾¸½¾Ý¤âµ¯¤¤ë¤Î¤À¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î±ß°Â¤Ë¤è¤Ã¤Æ°û¿©¶È³¦¤Ï¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤«¡©¡¡¥Õ¡¼¥É¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¤Ï¤ó¤Ä±óÆ£»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö°û¿©Å¹¤Î¸¶²ÁÎ¨¤ÏÄÌ¾ï30¡ó¤¬Å¬Àµ¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸¶²Á¤Ë¿Í·ïÈñ¤ò²Ã¤¨¤¿FLÈæÎ¨¡ÊF¤Ï¥Õ¡¼¥É¥³¥¹¥È¡á¿©ºàÈñ¡¢L¤Ï¥ì¥¤¥Ð¡¼¥³¥¹¥È¡á¿Í·ïÈñ¡Ë¤ò60¡ó°Ê²¼¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ë²ÈÄÂ¤ä¿åÆ»¸÷Ç®Èñ¡¢¾ÃÌ×ÉÊÈñ¤Ê¤É¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢Íø±×¤¬10¡óÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÄÌ¾ï¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢1ÇÕ850±ß¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤À¤Ã¤¿¤éÌÙ¤±¤Ï85±ß¡£¤Ç¤â¡¢Îã¤¨¤Ð¤ª¤¤¤·¤¤¤ÈÉ¾È½¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ï¸¶²ÁÎ¨¤ò35¡ó¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤¤¤¤ºàÎÁ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÍø±×¤Ï£µ¡ó¡£¤Ç¤â¡¢±ß°Â¤Î±Æ¶Á¤Ç¿©ºàÈñ¤äÇ³ÎÁÈñ¤¬ÃÍ¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î£µ¡ó¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
Íø±×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Û¤ÉÃÍ¾å¤²¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë±ß°Â¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÅ¬Àµ²Á³Ê¤Ï1000±ß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢±ß°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ï1100±ß¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ï»ý¤Á¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·1¥É¥ë170±ß¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢1200±ß¤¯¤é¤¤¤¬Å¬Àµ²Á³Ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢ÃÍ¾å¤²¤ò¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÎÌ¤ò¸º¤é¤·¤ÆÂå¤ï¤ê¤Ë¥é¥¤¥¹¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¤Î¹©É×¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤µ¤êÌ£¤Î¥¹¡¼¥×¤ËÊÑ¤¨¤ë¡£¤³¤Ã¤Æ¤ê·Ï¤Î¥¹¡¼¥×¤Ï¡¢ÆÚ¹ü¤Ê¤É¤ò10»þ´Ö¤¯¤é¤¤¼Ñ¹þ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê·Ï¤Ê¤é3»þ´Ö¤Ç¤¹¤à¡£¸÷Ç®Èñ¤¬°Â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¥¹¡¼¥×¤òºî¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢¤Þ¤¼¤½¤Ð¤Ë¤¹¤ë¡£¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¥¹¡¼¥×¤Ë°ìÈÖ¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¥¹¡¼¥×¤òºî¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÆÚ¹ü¤ä·Ü¥¬¥é¡¢µû²ð¤Ê¤É¤òº®¤¼¤¿¤ê¡¢ÉáÄÌ¤Î¤ªÅ¹¤Î2ÇÜ¤ÎÎÌ¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¤È¤Ê¤ë¤È¡¢±ß°Â¤¬¿Ê¤à¤È¤Þ¤¼¤½¤ÐÅ¹¤¬Áý¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡Ö¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
4·î3Æü¡¢¸¶ºàÎÁÈñ¤ä¿Í·ïÈñ¤Ê¤É¤Î¾å¾º¤Î¤¿¤á¡¢10±ß¤«¤é50±ß¤ÎÃÍ¾å¤²¤ò¤·¤¿¡Ö¤¹¤²È¡×¡£22»þ¤«¤éÍâÄ«5»þ¤Þ¤Ç¤Î¿·µ¬ÃíÊ¸¤Ë¤Ï7¡ó¤Î¿¼ÌëÎÁ¶â¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤ë
µíÐ§¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¡ÖµíÐ§¤âµíÆù¤Î²Á³Ê¤¬¹âÆ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÃÍ¾å¤²¤ò¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£¡¢µíÐ§¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤ÎÊÂÀ¹¤Î²Á³Ê¤Ï500±ß°Ê²¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤«¤Ê¤ê´ë¶ÈÅØÎÏ¤·¤¿ÃÍÃÊ¤Ç¤¹¡£ËÜÍè¤ÎÅ¬Àµ²Á³Ê¤Ï600¡Á650±ß¤¯¤é¤¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤²È¤¬4·î3Æü¤«¤éÊÂÀ¹¤ò30±ß¡¢ÂçÀ¹¡¢ÆÃÀ¹¡¢¥á¥¬¤ò50±ßÃÍ¾å¤²¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±ß°Â¤¬¿Ê¤á¤Ð¤µ¤é¤ËÃÍ¾å¤²¤ò¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤ÎÍ¢ÆþµíÆù¤Î¹âÆ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï700±ßÄ¶¤¨¤Î²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¤Ï¡¢ÃÍÃÊ¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¤Ç¡¢¤´ÈÓ¤¬Áý¤¨¤ÆµíÆù¤¬¸º¤ë¡£¤¢¤È¡¢·ÜÆù¤Ï¤Þ¤À¤½¤³¤Þ¤Ç¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÅâÍÈ¤²Ð§¤Ê¤É¤ò¥á¥¤¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êý¸þÅ¾´¹¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
1¥É¥ë170±ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢700±ß¤ÎµíÐ§¤È500±ß¤ÎÅâÍÈ¤²Ð§¤ÇÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Û¤ÜÍ¢ÆþµíÆù¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
º£¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï170±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÃÍÃÊ¤Ç¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï22Ç¯3·î¤Ë¤Ï130±ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢22Ç¯9·î¤Ë¤Ï150±ß¡£¤½¤·¤Æ23Ç¯1·î¤Ë170±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯1·î¤Ë¤â¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î²Á³Ê¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥À¥Ö¥ë¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ä¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ò¸¶ºàÎÁ²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤ËÃÍ¾å¤²¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î±ß°Â¤Ç¤âÁêÅö¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢1¥É¥ë170±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï250±ß¡¢¸½ºß¡¢480±ß¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯¤Ï700±ß¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¹¤ë¤È¥»¥Ã¥È¤Ï1000±ßÄ¶¤¨¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢³¤³°¤«¤é¸«¤¿¤éÆüËÜ¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï°Â¤¹¤®¤Ê¤Î¤Ç¡¢À¤³¦É¸½à¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤Ê¤ë¤È°û¿©Å¹¤â¾ÃÈñ¼Ô¤âÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¤âµëÎÁ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÃÍ¾å¤²¤ò¤¹¤ë¤È¤ªÅ¹¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£ÎÌ¤ò¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ë¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤éÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¡£±ß°Â¤ÇÄÙ¤ì¤ë°û¿©Å¹¤ÏÁý¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°û¿©Å¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¿¤À¡¢Í¢Æþµí¤È¹ñ»ºµí¤Î²Á³Ê¤¬µÕÅ¾¤·¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤ì¤òµÕ¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
µíÐ§¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ø¹ñ»ºµí100¡ó»ÈÍÑ¤ÎµíÐ§¡Ù¤òÇä¤ê½Ð¤»¤Ð¡¢Í¢Æþµí¤ÈÆ±¤¸ÃÍÃÊ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤â¤¦¾¯¤·¹â¤¯¤Æ¤âÇä¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ø¹ñ»ºµí100¡ó»ÈÍÑ¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ù¤Ê¤é¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
º£¸å¡¢¹ñ»º¤Î¿©ºà¤ò»È¤¦Å¹¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢¹ñÆâ¤ÎÀ¸»º¼Ô¤µ¤ó¤â´î¤Ö¤·¡¢¸½ºß¡¢38¡ó¤Û¤É¤ÎÆüËÜ¤Î¿©ÎÁ¼«µëÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
°Û¼¡¸µ¤Î±ß°Â¤Ç¤ªÅ¹¤â¾ÃÈñ¼Ô¤â¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢¿·¤·¤¤ÆüËÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡¿Â¼¾åÎ´ÊÝ¡¡¼Ì¿¿¡¿¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò