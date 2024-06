AAA宇野実彩子(37)が5日までにインスタグラムを更新。同じくAAA與真司郎(35)のライブ&トークイベント「SHINJIRO ATAE LIVE TOUR&TALK SHOW2024 THIS IS WHERE WE BELONG−」を鑑賞し、與とのツーショット写真を披露した。

宇野は「真司郎、心からの歌と素直なメッセージをありがとう 幸せな夜だったな」とイベントの感想をつづりツーショット写真を投稿。ツアーグッズのTシャツをおそろいで着用し、與が宇野の肩に手を回した仲の良さがうかがえるショットを収めている。

この投稿に與は「マジでラブユー ご飯いこな!!連絡するー!!」と宇野にコメントしている他、フォロワーからは「絶対行ってると思った 2人とも可愛すぎ」「あたうのずーーーーっと一番の親友でいてくださいね!!」「楽しそうな笑顔 そんな二人を見て幸せ」と反響が寄せられている。