Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤¬Ä¹´üÎ¥Ã¦¤Ø¡¡±¦¸ª¤ÎÄ¥¤ê¤Ç60Æü´Ö¤ÎÉé½ý¥ê¥¹¥È¤Ë°Ü¹Ô¡¡
¡¡¥á¥Ã¥ÄÀï¤òÃæ·Ñ¤¹¤ëÃÏ¸µ¥Æ¥ì¥Ó¶É£Ó£Î£Ù¤Ï£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¶Æü¡Ë¤Ë¥á¥Ã¥Ä¤¬±¦¸ª¤ÎÄ¥¤ê¤Ç£±£°Æü´Ö¤ÎÉé½ý¥ê¥¹¥È¡Ê£É£Ì¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤ò£¶£°Æü´Ö¤Î£É£Ì¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿Êó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ£Ï²¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼£²Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢£²·î¤Ë¥á¥Ã¥Ä¤ÈÇ¯Êð£³£²£µËü¥É¥ë¥×¥é¥¹½ÐÍè¹â¤Ç·ÀÌó¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤Ï£µ»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£±ÇÔ£²¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨£±£²¡¦£²£·¤È¿¶¤ë¤ï¤º¥Þ¥¤¥Ê¡¼£³£Á¤Ç³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡£³£Á¤Ç¤Ï£¹»î¹ç¤Ëµß±ç¤ÇÅÐÈÄ¤·¤Æ¡¢£±¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨£±£´¡¦£°£¹¡££·²ó£²¡¿£³¤Ç£±£·»Íµå£²»àµå¡¢Ë½Åê£´¤ÈÀ©µåÆñ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡££´·î£±£´Æü¡ÊÆ±£±£µÆü¡Ë¤Î¥¦¡¼¥¹¥¿¡¼Àï¤Ç¤Ï£²²óÆó»àËþÎÝ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤È°ì»à¤â¼è¤ì¤º¤Ë£±°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¡¢£³»Íµå£±Ë½Åê¤Ç¡¢£²£°µåÃæ¥¹¥È¥é¥¤¥¯£µµå¤ÎÂçÍðÄ´¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£µ·î£±£³Æü¡ÊÆ±£±£´Æü¡Ë¤Ë±¦¸ª¤ÎÄ¥¤ê¤Ç£±£°Æü´Ö¤Î£É£Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡££Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÏÆ±£³£±Æü¡ÊÆ±£±Æü¡Ë¤Ë¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ï£¶¡Á£¸½µ´Ö¤Î·ç¾ì¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Éüµ¢¤Ï£··î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¸ª¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µåÃÄÆâ¤Ç¤Ï¼ê½Ñ¤¬É¬Í×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÄ¹´üÎ¥Ã¦¤Î²ÄÇ½À¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£º£µ¨Ãæ¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÍº»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£