µÜÇ÷ÇîÇ·¤ÎÅÔÃÎ»öÁª½ÐÇÏ¡Ö¤Ê¤¤¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ²óÅú¡¡ÇØ·Ê¤Ëà·àÃÄµÜÇ÷á¤ÎÌ´
¡¡¸µ¡Ö±«¾å¤¬¤ê·è»àÂâ¡×¤ÎµÜÇ÷ÇîÇ·¤¬Ï¢Æü¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÁû¤¬¤»¤Æ¤¤¤ë¡£µÜÇ÷¤Ï¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç£µÇ¯¤Ö¤ê¤ÎÃÏ¾åÇÈÉüµ¢¤ò¹ðÃÎ¤·¤¿¤¬µÞÅ¾¡¢ÀéÍÕ¥Æ¥ì¥ÓÂ¦¤¬ÊüÁ÷Ãæ»ß¤òÈ¯É½¤·¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¤ªÂ¢Æþ¤ê¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀåÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¿¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤¿»þ¤Î²¶¤òÄ¶¤¨¤Æ¤«¤é¸À¤¨¡ª¡×¡Ö¥ª¥Þ¥¨¡¢¡Ø¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÈÖÁÈ¡¢ºî¤Ã¤¿¤±¡©¡×¤È¤¢¤ª¤Ã¤¿Æ°²è¤¬Î®½Ð¤·¡¢±ê¾å¡£¤³¤ÎÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÜÇ÷¤Ï¼Õºá¤·¡¢¡ÖÁÆÉÊ¤¯¤ó¤¬¥¨¥ó¥¿¥á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡£¤·¤ó¤É¤¤¡£¤â¤¦Éé¤±¤Ç¤è¤í¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤·¤«¤·¡¢Çò´ú¤ò¾å¤²¤¿¤³¤È¤Ë¤âÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿±ê¾å¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊºÒÆñÂ³¤¤ÎµÜÇ÷¤À¤¬À¯³¦¤Ç¤ÏÁèÃ¥Àï¤¬¤Ü¤ÃÈ¯¡££Î£È£Ë¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÅÞ¼ó¤¬£²Æü¤Ë£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡ÖµÜÇ÷ÇîÇ·¤µ¤ó¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç°Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¡¼ê¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤ÆÅìµþÅÔÃÎ»öÁªµó¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë°Ç¤Î¤ª¶â¤ò¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¸µµÜºê¸©ÃÎ»ö¤ÎÅì¹ñ¸¶±ÑÉ×»á¤¬£³Æü¡¢£Ø¤Ç¡ÖÎ©²Ö»á¤Ë¤Ï¿½¤·ÌõÌµ¤¤¤¬¡¢ËÍ¤Ï¿ô¥ö·îÁ°¤Ë´û¤Ë¡¢µÜÇ÷·¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤È¤¢¤ëÀ¯¼£ÃÄÂÎ¤«¤é¤Î½ÐÇÏÍ×ÀÁ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤Î½ÐÇÏ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£µÜÇ÷¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡ÖÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬Áªµó¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£º£¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë³èÆ°¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡ÖµÜÇ÷¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Î·àÃÄ¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤¬¤¢¤ê¡¢À¯³¦Ä©Àï¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÁûÆ°¤Ç±ü¤µ¤ó¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢±ü¤µ¤ó¤Î°Õ¸þ¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¤ª¾Ð¤¤´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤«¤Ä¤ÆÇÐÍ¥¤ÎÀÐÅÄ½ã°ì¤¬ºÊ¤ÎÅìÈøÍý»Ò¤ËÁêÃÌ¤Ê¤·¤ÇÅÔÃÎ»öÁª¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤Ë°ÕÍß¤ò¤ß¤»ÁûÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£½ÐÇÏ¤òÃÇÇ°¤·¤¿¤¬¡¢ÀÐÅÄ¤Ï½Ð±é¤¹¤ë£Ã£Í¤ÎÂ»³²Çå½þ¤¬¿ôÀéËü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢°¦¼Ö¤Î¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤òÇäµÑ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÁûÆ°¤Ç²þ¤á¤Æ¤½¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÎÂç¤¤µ¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤¿µÜÇ÷¡£º£¸å¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¤½¤¦¤À¡£