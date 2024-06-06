全日本大学野球連盟は５日、都内で侍ジャパン大学日本代表選考合宿（２２日から３日間・平塚）の参加選手選考会を行ない、青学大・西川史礁外野手（４年）ら４２名を決めた。大学日本代表は７月６日から９日までチェコで「プラハベースボールウィーク」、７月１２日から１９日までオランダで「ハーレムベースボールウィーク」に出場する。

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慶大・清原正吾内野手（４年）は東京六大学野球連盟が推薦する２０人に選ばれたが、代表合宿に参加する４２選手には選出されなかった。大学日本代表・堀井哲也監督（６２）＝慶大監督＝は「ファーストのパワーヒッターという選択の中で、ちょっと人数には入らなかったということ」と説明した。

それでも中学時代はバレーボール、高校時代はアメリカンフットボールをプレーし、６年間も野球から離れていた選手が、大学ジャパンへあと一歩に迫ったことは特筆に値する。

堀井監督は「ベストナインにも選ばれ、（今回の候補に）推薦されただけでも十分にステップアップしている。今回の落選を、彼がどう捉えるか。今後のエネルギーにしてもらえれば」と、さらなる飛躍に期待した。

参加４２選手は下記の通り（カッコ内は出身高校）。

【右投手】

堀越啓太 東北福祉大３年（花咲徳栄）

伊藤樹 早大３年（仙台育英）

外丸東真 慶大３年（前橋育英）

高須大雅 明大３年（静岡）

篠木健太郎 法大４年（木更津総合）

小畠一心 立大３年（智弁学園）

市川祐 日大３年（関東第一）

島田舜也 東洋大３年（木更津総合）

米田天翼 東海大２年（市和歌山）

寺西成騎 日体大４年（星稜）

中村優斗 愛知工大４年（諫早農）

林翔大 大経大４年（乙訓）

【左投手】

渡辺一生 仙台大３年（日本航空）

児玉悠紀 青学大４年（日大三）

渡辺拓幹 国士舘大３年（駿台甲府）

栄龍騰 帝京大４年（津田学園）

宮原駿介 東海大静岡キャンパス４年（静岡学園）

金丸夢斗 関大４年（神港橘）

野口練 近大３年（星稜）

【捕手】

印出太一 早大４年（中京大中京）

小島大河 明大３年（東海大相模）

神里陸 国学院大４年（東海大相模）

小出望那 大産大３年（大産大付）

笹原愛斗 九州共立大４年（真颯館）

誉田貴之 福岡工大４年（福岡工大城東）

【内野手】

繁永晟 中大３年（大阪桐蔭）

勝田成 近大３年（関大北陽）

立石正広 創価大３年（高川学園）

松下歩叶 法大３年（桐蔭学園）

柳舘憲吾 国学院大４年（日大三）

中津大和 法大４年（小松大谷）

松川玲央 城西大３年（関西）

庄子雄大 神奈川大４年（横浜）

浦田俊輔 九産大４年（長崎海星）

【外野手】

菱田万尋 城西国際大４年（松商学園）

吉納翼 早大４年（東邦）

西川史礁 青学大４年（龍谷大平安）

飯山志夢 立正大４年（中央学院）

宮崎海 横浜商大３年（愛工大名電）

井上幹太 金沢学院大４年（神村学園）

渡部聖弥 大商大４年（広陵）

岡野翔海 佛教大４年（神戸国際大付）