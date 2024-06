イギリス発クレイ・アニメーション『ひつじのショーン』が「ひつじの日」である6月6日(木)に、羊文学とのコラボレーション企画を始動させた。第一弾として、同日から羊文学が同作主題歌をカバーした「ひつじのショーン(Life's a Treat)[English Cover]」を各音楽配信サービスにて全世界同時配信する。

羊文学

今年の「ひつじの日」は、人々の心に寄り添うメッセージを届け続けている「ひつじ」同士、『ひつじのショーン』と羊文学の、ジャンルの垣根を超えた夢のコラボレーションが実現。特設サイトと、羊文学の透明感あふれる演奏によって新たに生まれ変わった主題歌のカバーバージョンがリリースされた。キービジュアルは、イラストレーターの深川優が制作。柔らかなタッチでショーンと羊文学のメンバー、羊文学公式キャラクターのひつじちゃんを描き、楽曲の特別な世界観を表現した。なお、このアートを使用したコラボグッズは、6月26日(水)にZOZOTOWNにてオープンする「ひつじのショーンショップ」で先行発売される。

●羊文学コメント

SHAUN THE SHEEP AND SHAUN'S IMAGE ARE (TM) AARDMAN ANIMATIONS LTD. 2024

『ひつじのショーン』と私たちの良いところを合体させて、普段演奏している楽曲の雰囲気とはまた違った、すごくゆるくてかわいいロックができたんじゃないかと思います。ぜひ楽しんで聴いてみてください。

●深川優コメント

『ひつじのショーン』の無邪気さと羊文学の雰囲気のある世界感をつなぐ橋渡しになればという思いで描きました。楽曲を聴いた瞬間そんな思いは杞憂だとわかったのですが、交わったふたつの世界に彩りを添えられていたらうれしいです。

たくさんのプロフェッショナルな方々と完成に向けてひとつのものを制作した期間は刺激的で楽しかったです。

●アードマン・アニメーションズ(イギリスの制作会社)コメント

『ひつじのショーン』と日本のロックバンド「羊文学」の初のコラボレーションにとても興奮しています!

『ひつじのショーン』のテーマ曲「Life's a Treat」のスペシャル・カバーをみんなで聴いたとき、スタジオ中に歓声が沸き上がりました。

「羊文学」の3人によるカバーは、みんながよく知っている曲がとてもユニークで楽しいアレンジになっているので、世界中のファンの皆様に楽しんでいただけたら嬉しいです。

ひつじの日を記念して、コラボレーション以外にも新たなグッズやお出かけスポットも続々登場。詳しくはHPをチェックしよう。