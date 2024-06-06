アメリカ航空宇宙局（NASA）、United Launch Alliance（ユナイテッド・ローンチ・アライアンス、ULA）、Boeing（ボーイング）は日本時間2024年6月5日、ボーイングの新型宇宙船「Starliner（スターライナー）」による有人飛行試験ミッション「Crew Flight Test（CFT）」の打ち上げを実施しました。スターライナーは無事にロケットから分離されて地球周回軌道に到達したことが、NASA、ULA、ボーイングから発表されています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

■打ち上げ情報：アトラスV N22（CST-100 Starliner CFT）

ロケット：アトラスV N22

打ち上げ日時：日本時間2024年6月5日23時52分【成功】

発射場：ケープカナベラル宇宙軍基地（アメリカ）

ペイロード：スターライナー宇宙船「Calypso（カリプソ）」

CFTは国際宇宙ステーション（ISS）への有人宇宙飛行ミッションで、スターライナーの有人飛行試験という位置付けです。クルーは2名で、コマンダーをNASAのBarry Wilmore（バリー・ウィルモア）宇宙飛行士、パイロットをNASAのSunita Williams（スニータ・ウィリアムズ）宇宙飛行士が務めます。

ULAの「Atlas V（アトラスV）」ロケットに搭載されて日本時間2024年6月5日23時52分に打ち上げられたスターライナーは、発射14分52秒後にアトラスVのセントール上段から分離し、発射31分後に計画通りスラスターを噴射して地球を周回する安定した軌道に入りました。ISSへのドッキングは日本時間2024年6月7日1時15分頃の予定です。

■打ち上げ関連画像・映像

【▲ CFTミッションの新型宇宙船「スターライナー」を搭載して打ち上げられた「アトラスV」ロケット。アメリカ航空宇宙局（NASA）のライブ配信から（Credit: NASA）】

Separation confirmed! The United Launch Alliance #AtlasV has released #Starliner into space for #CFT.

The names of Wilmore and Williams now join Glenn, Carpenter, Schirra and Cooper as American astronauts to launch into space atop Atlas rockets.https://t.co/yCCjHuaoVi pic.twitter.com/DPHKBe4Cro

- ULA (@ulalaunch) June 5, 2024



Orbital insertion burn successful - #Starliner is in a stable orbit.

- Boeing Space (@BoeingSpace) June 5, 2024



■打ち上げ関連リンク

Source

NASA - NASA’s Boeing Crew Flight TestULA - Atlas V Starliner CFTBoeing - Mission Updates

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部