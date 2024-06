アメリカ航空宇宙局(NASA)、United Launch Alliance(ユナイテッド・ローンチ・アライアンス、ULA)、Boeing(ボーイング)は日本時間2024年6月5日、ボーイングの新型宇宙船「Starliner(スターライナー)」による有人飛行試験ミッション「Crew Flight Test(CFT)」の打ち上げを実施しました。スターライナーは無事にロケットから分離されて地球周回軌道に到達したことが、NASA、ULA、ボーイングから発表されています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

ロケット:アトラスV N22

打ち上げ日時:日本時間2024年6月5日23時52分【成功】

発射場:ケープカナベラル宇宙軍基地(アメリカ)

ペイロード:スターライナー宇宙船「Calypso(カリプソ)」

CFTは国際宇宙ステーション(ISS)への有人宇宙飛行ミッションで、スターライナーの有人飛行試験という位置付けです。クルーは2名で、コマンダーをNASAのBarry Wilmore(バリー・ウィルモア)宇宙飛行士、パイロットをNASAのSunita Williams(スニータ・ウィリアムズ)宇宙飛行士が務めます。

ULAの「Atlas V(アトラスV)」ロケットに搭載されて日本時間2024年6月5日23時52分に打ち上げられたスターライナーは、発射14分52秒後にアトラスVのセントール上段から分離し、発射31分後に計画通りスラスターを噴射して地球を周回する安定した軌道に入りました。ISSへのドッキングは日本時間2024年6月7日1時15分頃の予定です。

Separation confirmed! The United Launch Alliance #AtlasV has released #Starliner into space for #CFT.

The names of Wilmore and Williams now join Glenn, Carpenter, Schirra and Cooper as American astronauts to launch into space atop Atlas rockets.https://t.co/yCCjHuaoVi pic.twitter.com/DPHKBe4Cro

- ULA (@ulalaunch) June 5, 2024