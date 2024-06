羊文学×『ひつじのショーン』夢のコラボ始動！「すごくゆるくてかわいいロックができたんじゃないかと思います」

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■羊文学がカバーした「ひつじのショーン(Life’s a Treat)[English Cover]」が全世界同時配信!

羊文学とイギリス発クレイ・アニメーション『ひつじのショーン』とのコラボレーション企画が“ひつじの日”である6月6日に始動した。

羊文学がカバーした『ひつじのショーン』の主題歌「ひつじのショーン(Life’s a Treat)[English Cover]」が、6月6日より各音楽配信サービスにて全世界同時配信された。

キービジュアルは、柔らかなタッチが人気のイラストレーター深川優が制作。楽曲の特別な世界観が表現されている。

また、“ひつじの日”を記念して、本コラボレーション以外にもあらたなグッズやお出かけスポットも続々登場。『ひつじのショーン』をより楽しめる特別な企画がスタートした。

なお、このアートを使用したコラボグッズは、6月26日にZOZOTOWNにてオープンする「ひつじのショーンショップ」で先行発売される。

コラボレーションに関する今後の情報は、特設サイトにて発信される予定だ。

リリース情報

2024.06.06

DIGITAL SINGLE「ひつじのショーン(Life’s a Treat)[English Cover]」

