¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û¹Åç¤Ë´°ÇÔ¤Î¿·¾±´ÆÆÄ¡¡ÍðÄ´¤ÎÌðÂô¹¨ÂÀ¤Ë¶ì¸À¡ÖËèÆüÅê¤²¤µ¤»¤ë¡££¹£°Ï¢Åê¤¯¤é¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï£µÆü¡¢¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ë£°¡½£¶¤Ç´°ÇÔ¡£Ï¢¾¡¤¬¡Ö£²¡×¤Ç»ß¤Þ¤ê¡¢¥í¥Ã¥Æ¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¥²¡¼¥àº¹¤Ê¤·¤Î¥Ñ£³°Ì¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¡¦°ËÆ£Âç³¤¤¬½é²ó¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê½©»³¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¤òµö¤¹¤â¡¢£²²ó°Ê¹ß¤Ï»ý¤ÁÁ°¤ÎÀ©µåÎÏ¤ÇÁê¼êÂÇÀþ¤òËÝÏ®¡££µ²ó¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«£³°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£¤À¤¬£¶²ó¤Ë£³Ï¢ÂÇ¤È¼«¿È¤Î¼ººö¤¬Íí¤ß£²ÅÀ¤ò¸¥¾å¡££·²ó£±£±£³µå¤òÅê¤²¤Ê¤¬¤é¤â£¶°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£±¡Ë¤Çº£µ¨½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤âÁê¼êÀèÈ¯¡¦¿¹²¼Äª¿Î¤ÎÁ°¤ËÄÀÌÛ¡££²ÅÙ¤ÎÆÀÅÀµ¡¤Ç¤¢¤È°ìËÜ¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£´°ÂÂÇ£µÆÀÅÀ¤Ç´°Éõ¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿Á°Æü£´Æü¤Î»î¹ç¤È¤Ï°ìÅ¾¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¹Åç¤Ë´°ÉõÉé¤±¤ò¤¯¤é¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡ÊÁê¼êÀèÈ¯¤¬¹¥Åê¼ê¤Î¡Ë¿¹²¼·¯¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤Í¡£½é²ó¤Î¡Ê½©»³¤Î¡Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¡Ø¤¢¤Á¤ã¡¼¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼½Ð¤Æ¤«¤é¤Î¿¹²¼·¯¤ÎÅêµå¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤ä¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤â¥¬¥ó¥¬¥ó¾¡Éé¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤¬¸«¤Æ¤¤¤ÆÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡£¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤º¤é¤¹´Ö¤È¤¤¤¦¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¿¹²¼¤Î¹ª¤ß¤ÊÅêµå½Ñ¤ËÃ¦Ë¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÆü¤Î£¸²ó¤«¤é¼«·³£²ÈÖ¼ê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢£±²ó»ý¤¿¤º£±°ÂÂÇ£´»Íµå£³¼ºÅÀ¤ÎÂçÍðÄ´¤À¤Ã¤¿º¸ÏÓ¡¦ÌðÂô¹¨ÂÀ¤Ë¤Ï¤¢¤¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡ÖÈà¤ÏÅÐÈÄ´Ö³Ö¤¬¶õ¤¯¤È¤¢¤¢¤¤¤¦¤Õ¤¦¡Ê»ÍµåÏ¢È¯¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¤µ¤é¤Ë¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¤³¤ì¤«¤é¥·¡¼¥º¥ó½ª¤ï¤ê¤Þ¤ÇËèÆüÅê¤²¤µ¤»¤ë¡££µ£°Ï¢Åê¡©¡¡¤¤¤ä¡¢£¹£°Ï¢Åê¤¯¤é¤¤¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡££±¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ë¡Ê»Íµå¡Ë£´¤Ä¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï»È¤¤Æ»¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¡×¤È¤âÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¿¹²¼¤Ø¤ÎÀä»¿¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¼«ÌÇ¤·¤¿ÌðÂô¤Ø¤Î¶ì¸À¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£