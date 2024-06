[Alexandros]が10月26日および27日の2日間、神奈川・相模原ギオンフィールドにて自身主催野外フェス<[Alexandros] presents THIS FES '24 in Sagamihara>を開催することは既報のとおり。このたび、出演アーティスト第一弾が発表となった。第一弾発表出演者として発表となったのは7組。初日26日にgo!go!vanillas、マキシマム ザ ホルモン、PEOPLE 1、Saucy Dogの出演が決定したほか、2日目27日にはKroi、sumika、WurtSが出演する予定だ。なお、同フェスには1日7組のアーティストが出演するとのこと。出演アーティスト今後も追加発表される。

■野外主催フェス<[Alexandros] presents THIS FES ’24 in Sagamihara>



10月26日(土) 神奈川・相模原ギオンフィールド10月27日(日) 神奈川・相模原ギオンフィールドopen9:00 / start11:00 / 終演20:30 (予定)▼出演者10月26日(土):[Alexandros] / go!go!vanillas / マキシマム ザ ホルモン / PEOPLE 1 / Saucy Dog / and more10月27日(日):[Alexandros] / Kroi / sumika / WurtS / and more▼チケット●一般・2日通し券 \23,800 (税込)・1日券 \12,800 (税込)●中高生割引・2日通し券 \18,000 (税込)・1日券 \9,800 (税込)※小学生以下は保護者同伴に限り無料【オフィシャル最速受付(抽選)】受付期間: 6月05日(水)22:00〜6月16日(日)23:59【オフィシャル二次受付(抽選)】受付期間: 6月17日(月)18:00〜6月23日(日)23:59https://eplus.jp/thisfes24/主催:THIS FES ’24 in Sagamihara実行委員会 (株式会社UKPM/RX-RECORDS/相模原市スポーツ協会グループ/ライブマスターズ株式会社)後援:相模原市 (70th Anniversary Sagamihara City)協力:ユニバーサルミュージック合同会社企画:株式会社UKPM制作:ライブマスターズ株式会社運営:株式会社ディスクガレージ