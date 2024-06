ももクロ百田夏菜子、クリスマスソロコンサートのライブ映像を4日連続で公開！1日目は「クリスマスしよ（ハート）」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「クリスマスしよ(ハート)」は、クリスマスを心待ちにする女の子が心を躍らせながら様々な準備をする様子が描かれたキラキラポップソング!

ももいろクローバーZの百田夏菜子が2023年12月25日に埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催したソロコンサート『Talk With Me Xmas Night ~シンデレラタイム~』のライブ映像が、6月6日から6月9日までの4日間、毎日21時に1曲ずつ、ももいろクローバーZ公式YouTubeチャンネルで公開されることが決定。

1日目は、本ライブにて初パフォーマンスされた「クリスマスしよ(ハート)」の映像が公開される。

クリスマスソロコンサートを飾る楽曲として制作された「クリスマスしよ(ハート)」は、クリスマスを心待ちにする女の子が心を躍らせながら様々な準備をする様子が描かれたキラキラポップソングで、作詞を百田夏菜子、作曲をももクロのボーカルプロデュースを務めている岡田実音、編曲をアニメやゲームに多数楽曲提供している設楽哲也が担当。

クリスマスソロコンサートでは、冒頭で白いふわふわのワンピース衣装を身に纏った百田の登場とともに披露された。

なお、各ライブ映像は公開日から1週間期間限定公開となる。6月6日以降の3日間は、毎日19時にももクロ KING PR公式X(@momoclo_king_pr)にて、公開されるライブ映像楽曲が告知される。

また、『Talk With Me Xmas Night ~シンデレラタイム~』の模様を収録したライブBlu-rayが7月12日に発売されることも決定している。

リリース情報

2024.07.12 ON SALE

Blu-ray『Talk With Me Xmas Night ~シンデレラタイム~』

ライブBlu-ray『Talk With Me Xmas Night ~シンデレラタイム~』特設サイト

https://mcz-release.com/live/talk-with-me-xmas-night/

百田夏菜子 OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/kanakomomota_official/?hl=ja

ももいろクローバーZ OFFICIAL SITE

https://www.momoclo.net/