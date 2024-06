[Alexandros]主催フェス『THIS FES ’24 in Sagamihara』第1弾出演アーティスト発表！ホルモン、PEOPLE 1、WurtSら7組

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■『THIS FES ’24』チケットオフィシャル最速抽選受付が6月5日22時よりスタート!

[Alexandros]が、10月26日・27日に開催する主催フェス『THIS FES ’24 in Sagamihara』出演アーティスト第1弾を発表した。

[Alexandros]が結成当初から行ってきたライブイベント『THIS SUMMER FESTIVAL』通称『ディスフェス』。2024年は野外フェスとしてキャリア最大級の規模で川上洋平(Vo&Gu)と白井眞輝(Gu)の出身地である相模原市で開催する。

このたび、第1弾発表出演者として26日に、go!go!vanillas、マキシマム ザ ホルモン、PEOPLE 1、Saucy Dogが、27日にKroi、sumika、WurtSの出演が決定。オフィシャル最速抽選受付は6月5日22時から6月16日23時59分まで受け付ける。

出演者は今後も追加されるので続報を楽しみに待とう。

イベント情報

『THIS FES ’24 in Sagamihara』

10/26(土) 神奈川・相模原ギオンフィールド

出演者:[Alexandros] / go!go!vanillas / マキシマム ザ ホルモン / PEOPLE 1 / Saucy Dog / and more

10/27(日) 神奈川・相模原ギオンフィールド

出演者:[Alexandros] / Kroi / sumika / WurtS / and more

イベントサイト

https://thisfes.com/

[Alexandros] OFFICIAL SITE

https://alexandros.jp/