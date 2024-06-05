[Alexandros]主催フェス『THIS FES ’24 in Sagamihara』第1弾出演アーティスト発表！ホルモン、PEOPLE 1、WurtSら7組
■『THIS FES ’24』チケットオフィシャル最速抽選受付が6月5日22時よりスタート！
[Alexandros]が、10月26日・27日に開催する主催フェス『THIS FES ’24 in Sagamihara』出演アーティスト第1弾を発表した。
[Alexandros]が結成当初から行ってきたライブイベント『THIS SUMMER FESTIVAL』通称『ディスフェス』。2024年は野外フェスとしてキャリア最大級の規模で川上洋平（Vo＆Gu）と白井眞輝（Gu）の出身地である相模原市で開催する。
このたび、第1弾発表出演者として26日に、go!go!vanillas、マキシマム ザ ホルモン、PEOPLE 1、Saucy Dogが、27日にKroi、sumika、WurtSの出演が決定。オフィシャル最速抽選受付は6月5日22時から6月16日23時59分まで受け付ける。
出演者は今後も追加されるので続報を楽しみに待とう。
イベント情報
『THIS FES ’24 in Sagamihara』
10/26（土） 神奈川・相模原ギオンフィールド
出演者：[Alexandros] / go!go!vanillas / マキシマム ザ ホルモン / PEOPLE 1 / Saucy Dog / and more
10/27（日） 神奈川・相模原ギオンフィールド
出演者：[Alexandros] / Kroi / sumika / WurtS / and more
イベントサイト
https://thisfes.com/
[Alexandros] OFFICIAL SITE
https://alexandros.jp/