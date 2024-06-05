5日午後9時54分ごろ、茨城県、栃木県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は栃木県南部で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、茨城県の桜川市、栃木県の宇都宮市と鹿沼市、それに高根沢町です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□茨城県

桜川市





□栃木県宇都宮市 鹿沼市 高根沢町

■震度2

□茨城県

土浦市 茨城古河市 石岡市

結城市 下妻市 常総市

取手市 つくば市 筑西市

坂東市 稲敷市 かすみがうら市

行方市 美浦村 八千代町

五霞町 水戸市 笠間市

常陸大宮市 小美玉市 城里町

東海村



□栃木県

栃木市 佐野市 小山市

真岡市 那須烏山市 下野市

上三川町 茂木町 市貝町

芳賀町 壬生町 日光市

大田原市



□群馬県

前橋市 桐生市 伊勢崎市

渋川市 板倉町 大泉町

邑楽町



□埼玉県

加須市 久喜市 春日部市

幸手市 宮代町



□千葉県

野田市 柏市



□東京都

東京荒川区

■震度1

□茨城県

龍ケ崎市 牛久市 茨城鹿嶋市

潮来市 守谷市 鉾田市

つくばみらい市 阿見町 境町

利根町 日立市 常陸太田市

北茨城市 ひたちなか市 那珂市

茨城町 大洗町 大子町



□栃木県

足利市 栃木さくら市 益子町

野木町 栃木那珂川町 矢板市

那須塩原市 塩谷町



□群馬県

太田市 館林市 藤岡市

みどり市 吉岡町 群馬明和町

千代田町 沼田市 東吾妻町

片品村 川場村 みなかみ町



□埼玉県

熊谷市 行田市 本庄市

東松山市 羽生市 鴻巣市

深谷市 滑川町 嵐山町

小川町 吉見町 ときがわ町

埼玉美里町 さいたま西区 さいたま北区

さいたま大宮区 さいたま見沼区 さいたま浦和区

さいたま緑区 川口市 狭山市

上尾市 越谷市 蕨市

戸田市 桶川市 北本市

八潮市 三郷市 蓮田市

坂戸市 白岡市 伊奈町

越生町 川島町 松伏町

長瀞町



□千葉県

千葉花見川区 千葉稲毛区 市川市

成田市 習志野市 鎌ケ谷市

浦安市 印西市 白井市

栄町 香取市 山武市

神崎町 多古町 芝山町



□東京都

東京千代田区 東京中央区 東京新宿区

東京文京区 東京品川区 東京世田谷区

東京渋谷区 東京中野区 東京杉並区

東京豊島区 東京北区 東京板橋区

東京足立区 東京江戸川区 八王子市

調布市 小平市 日野市

国分寺市 東大和市 西東京市

青梅市



□福島県

白河市 須賀川市 田村市

鏡石町 棚倉町 玉川村

浅川町 いわき市 浪江町



□神奈川県

横浜中区 横浜保土ケ谷区 横浜磯子区

横浜港北区 横浜緑区 川崎中原区

川崎宮前区



□山梨県

甲斐市 笛吹市 甲州市

富士川町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。