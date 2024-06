6月4日、宇野実彩子がInstagramを更新し、與真司郎との2SHOTを公開した。

宇野は、自身のInstagramアカウントにて、「真司郎、心からの歌と素直なメッセージをありがとう」「幸せな夜だったな」とコメントし、現在開催中の與のソロツアー『SHINJIRO ATAE LIVE TOUR & TALK SHOW 2024 - THIS IS WHERE WE BELONG -』のグッズを持って、與と笑顔を見せている写真を公開。

この投稿に対して、ファンからは、「あたうの最高」「二人ともいい笑顔」「楽しそう」「尊すぎる」「2人とも可愛すぎ」「仲良しで嬉しい」などの声が集まっている。

2005年に男女混合パフォーマンスグループ・AAAのメンバーとしてデビューし、2018年のソロデビュー以降はライブツアーなども精力的に開催している宇野。7月からは、ソロツアー『UNO MISAKO PREMIUM LIVE TOUR 2024 - I wish -』の開催が予定されている。

画像出典:宇野実彩子オフィシャルInstagramより