Made in ピエール・エルメ24年夏限定“ミックスベリー”のソフトクリーム、マカロン生地入り

Made in ピエール・エルメ(Made in PIERRE HERMÉ)から、新作「ミックスベリーのソフトクリーム」が登場。2024年6月12日(水)から7月31日(水)までの期間限定でMade in ピエール・エルメ丸の内ほかにて発売される。

夏限定“3種ミックスベリー”のソフトクリーム

「ミックスベリーのソフトクリーム」は、風味豊かな3種のミックスベリーソースやさくさく食感のマカロン生地、メレンゲをトッピングした夏限定ソフトクリーム。





北海道の生乳を使用した濃厚なバニラのソフトクリームの甘みに、ストロベリーとラズベリー、カシスの甘酸っぱさがずみずしいアクセントをプラス。暑い夏にぴったりな、さっぱりとした味わいの1品となっている。

なお、「ソフトクリームの日」である2024年7月3日(水)は、フルーツソースの増量キャンペーンを実施。3種のベリーを使用した相性抜群のフルーツソースをプラス150円で2倍に増量できる。

詳細

「ミックスベリーのソフトクリーム」

販売時期:2024年6月12日(水)〜7月31日(水)

販売店舗:Made in ピエール・エルメ各店

価格:テイクアウト 918円 / イートイン 935円



【問い合わせ先】

Made in ピエール・エルメ

TEL:03-5485-7788

