5日、YBCルヴァンカップ プレーオフ(PO)ラウンド第1戦の5試合が各地で行われた。1stラウンド3回戦で浦和レッズを破り勝ち上がったJ2勢のV・ファーレン長崎は、アウェイでアルビレックス新潟と対戦。先手を取ったのは18分の長崎。山田陸が一度味方に預けてボックス内に侵入すると、浮き球のリターンパスに左足を伸ばし、GKの頭を越すループ気味のシュートを沈めた。リードを許した新潟は負傷したトーマス・デンも含め前半のうちに2枚替え。早めに動いたホームチームは69 分、右サイドのFKから小見洋太が右足ボレーを叩き込むと、82分にはハンドで得たPKを長倉幹樹が沈めて逆転。そのまま試合は終了し、新潟の先勝で4日後の第2戦へと向かう。

J3勢のカターレ富山は、昨シーズンJ1王者のヴィッセル神戸をPK戦の末に下してPOラウンド進出。今回は北海道コンサドーレ札幌とのアウェイゲームに臨み、序盤の8分に先制する。ボックス手前でパスを受けた碓井聖生がワンタッチで相手DFをかわし、左足で流し込んだ。追う形となった札幌はなかなかゴールをこじ開けられなかったが、81分に同点弾。ボックス左手前で相手GKのクリアボールを拾った長谷川竜也が、ゴール右隅にコントロールショット。1-1のドローで第1戦を終えた。その他、J1首位のFC町田ゼルビアは、セレッソ大阪に立ち上がりから先制されるも、後半に下田北斗のPK、ナ・サンホのミドルシュート、エリキのダメ押しゴールで逆転勝利。サンフレッチェ広島は敵地でFC東京相手に2-1で逃げ切り、高嶺朋樹の豪快な一撃で追いついた柏レイソルは、名古屋グランパスとのホームゲームをドローで終えている。◆YBCルヴァンカップ プレーオフラウンド【第1戦】6/5(水)柏レイソル 1-1 名古屋グランパスセレッソ大阪 1-3 FC町田ゼルビアアルビレックス新潟 2-1 V・ファーレン長崎FC東京 1-2 サンフレッチェ広島北海道コンサドーレ札幌 1-1 カターレ富山【第2戦】6/9(日)《14:00》カターレ富山 vs 北海道コンサドーレ札幌[富山県総合運動公園陸上競技場]FC町田ゼルビア vs セレッソ大阪[町田GIONスタジアム]《16:00》名古屋グランパス vs 柏レイソル[豊田スタジアム]《18:00》V・ファーレン長崎 vs アルビレックス新潟[トランスコスモススタジアム長崎]《18:30》サンフレッチェ広島 vs FC東京[エディオンピースウイング広島]