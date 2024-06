A.B.C-Zが本日6月5日に、14thシングル「君じゃなきゃだめなんだ」をリリースした。本作はグループ初となるシングルでの配信リリースで、2012年にDVDシングル「Za ABC〜5stars〜」でデビュー、2015年には「Moonlight walker」でCDシングルデビューを果たし、この度「君じゃなきゃだめなんだ」でサブスクデビューと、3回目のデビューとなった作品である。現在、MVも公開中。

14th Single「君じゃなきゃだめなんだ」



発売日:2024年6月5日配信リンク:https://lnk.to/ABCZ_kimijanakya◼︎初回限定盤A / CD+DVD PCCA-06297 1,815円(税込)[CD]01. 「君じゃなきゃだめなんだ」02.「Hallelujah」03.「Hallelujah」-Inst.-[DVD]・「君じゃなきゃだめなんだ」 Music Clip・「君じゃなきゃだめなんだ」 Dance Clip・Making of Jacket & Music Video Shooting◼︎初回限定盤B / CD+DVD PCCA-06298 1,815円 (税込)[CD]01. 「君じゃなきゃだめなんだ 」02.「One Way Blue」03.「One Way Blue」-Inst.-[DVD]・暗闇バトル 「君以外見えなくて」◼︎通常盤 / CD Only PCCA-06299 1,210円 (税込)[CD]01. 「君じゃなきゃだめなんだ」02.「花束のステージ」03.「STELLAR」04.「君じゃなきゃだめなんだ」-Inst.-05.「花束のステージ」-Inst.-06.「STELLAR」-Inst.-