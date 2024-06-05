ＮＹ市場 この後のイベント
21:15
米ADP雇用者数（5月）
予想 17.7万人 前回 19.2万人（前月比)
21:00
ブラジル鉱工業生産指数（4月）
予想 8.7% 前回 -2.8%（前年比)
21:30
カナダ労働生産性（2024年 第1四半期）
予想 -0.2% 前回 0.4%（前期比)
22:45
カナダ中銀政策金利（6月）
予想 4.75% 前回 5.0%
米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）
予想 54.8 前回 54.8（非製造業PMI・確報値)
予想 54.4 前回 54.4（コンポジットPMI・確報値)
23:00
米ISM非製造業景気指数（5月）
予想 51.1 前回 49.4
23:30
米週間石油在庫統計
マックレム加中銀総裁、ロジャース加中銀上級副総裁、記者会見
時刻未定
ポーランド中銀政策金利（6月）
予想 5.75% 前回 5.75%
※予定は変更されることがあります。
米ADP雇用者数（5月）
予想 17.7万人 前回 19.2万人（前月比)
21:00
ブラジル鉱工業生産指数（4月）
予想 8.7% 前回 -2.8%（前年比)
21:30
カナダ労働生産性（2024年 第1四半期）
予想 -0.2% 前回 0.4%（前期比)
22:45
カナダ中銀政策金利（6月）
予想 4.75% 前回 5.0%
米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）
予想 54.8 前回 54.8（非製造業PMI・確報値)
予想 54.4 前回 54.4（コンポジットPMI・確報値)
23:00
米ISM非製造業景気指数（5月）
予想 51.1 前回 49.4
23:30
米週間石油在庫統計
マックレム加中銀総裁、ロジャース加中銀上級副総裁、記者会見
時刻未定
ポーランド中銀政策金利（6月）
予想 5.75% 前回 5.75%
※予定は変更されることがあります。