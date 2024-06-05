21:15
米ADP雇用者数（5月）
予想　17.7万人　前回　19.2万人（前月比)

21:00
ブラジル鉱工業生産指数（4月）
予想　8.7%　前回　-2.8%（前年比)

21:30
カナダ労働生産性（2024年 第1四半期）
予想　-0.2%　前回　0.4%（前期比)

22:45
カナダ中銀政策金利（6月）
予想　4.75%　前回　5.0%

米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）
予想　54.8　前回　54.8（非製造業PMI・確報値)
予想　54.4　前回　54.4（コンポジットPMI・確報値)

23:00　
米ISM非製造業景気指数（5月）
予想　51.1　前回　49.4

23:30　
米週間石油在庫統計
マックレム加中銀総裁、ロジャース加中銀上級副総裁、記者会見

時刻未定
ポーランド中銀政策金利（6月）
予想　5.75%　前回　5.75%

※予定は変更されることがあります。