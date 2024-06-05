NakamuraEmiが、5月29日に発売したメジャー7枚目のオリジナルアルバム『KICKS』から、Mummy-Dを迎えたコラボレーション楽曲「祭（feat. Mummy-D）」のミュージックビデオを公開した。

「祭（feat. Mummy-D）」は三重県桑名市の魅力をテーマごとに発信する役割を担う「魅力みつけびと」に、桑名マイスターであるMummy-Dの指名でNakamuraEmiが就任したことがきっかけで生まれた楽曲。NakamuraEmiに大きな影響を与えた存在であるMummy-Dとの初コラボ楽曲ということも大きな話題を呼んだ。

楽曲でのコラボに続き、今回はミュージックビデオでもMummy-Dとの共演が実現した。シンプルな構成ながらも楽曲に秘めた熱が伝わる映像となっており、円形のホールを舞台に2人の歌唱や祭を想像させるような動きなどコミカルな部分も垣間見える内容となっている。

6月8日（土）の札幌cube gardenを皮切りにアルバムリリースツアー＜NakamuraEmi KICKS Release Tour 2024＞がいよいよスタート。前回のツアーからの約3年間で出会った仲間との絆や体験が詰まった熱いツアーとなること必至だ。

また、初となる、東京・大阪・名古屋での各公演にアーティストを招く、＜対バンツアー2024 背負い投げ＞の開催が決定。8月31日（土）渋谷CLUB QUATTRO、9月7日（土）梅田CLUB QUATTRO、9月8日（日）名古屋CLUB QUATTROでの開催となり、対バン相手は後日発表となる。





リリース情報

Major 7th Album『KICKS』

▲CD


▲LP

https://nakamuraemi.lnk.to/KICKS

CD：2024年5月29日（水）Release　 COCP-42258　\3,500（税込）
LP：2024年7月3日（水）Release　　COJA-9509/10　\6,600（税込）
〈収録楽曲〉
1.火をつけろ
2.梅田の夜
3.祭（feat.Mummy-D）
4.晴るく
5.白昼夢
6.雪模様（feat. さらさ＆伊澤一葉）
7.一目惚れ
8.Hello Hello（feat.XinU）-NakamuraEmi＆MASSAN×BASHIRY
9.究極の休日
10一円なり

LP
SIDE A
1.火をつけろ
2.梅田の夜
3.祭（feat.Mummy-D）
SIDE B
4.晴るく
5.白昼夢
6.雪模様（feat.さらさ＆伊澤一葉）
SIDE C
7.一目惚れ
8.Hello Hello（feat.XinU）-NakamuraEmi＆MASSAN×BASHIRY
SIDE D
9.究極の休日
10.一円なり

＜CD・LP、Tシャツ付き商品予約ページ＞
コロムビアミュージックショップ
https://shop.columbia.jp/shop/e/enakamura/

ライブ・イベント情報

＜NakamuraEmi KICKS Release Tour 2024＞
【Acoustic ver.】　Vo.NakamuraEmi / Gt.カワムラヒロシ
2024.6.8(土)北海道 札幌cube garden OPEN17:30／START18:00
2024.6.9(日)北海道 函館ARARA OPEN17:00／START17:30
2024.6.12(水)神奈川 横浜THUMBS UP OPEN18:30／START19:30
2024.6.13(木)埼玉 越谷 EASYGOINGS OPEN18:30／START19:00
2024.6.15(土)静岡 浜松窓枠 OPEN17:15／START18:00
2024.6.16(日)兵庫 神戸VARIT OPEN17:00／START17:30
2024.6.22(土)熊本 ぺいあのPLUS OPEN17:30／START18:00
2024.6.23(日)鹿児島 SR HALL OPEN17:00／START17:30
2024.6.29(土)香川 高松TOONICE OPEN17:30／START18:00
2024.6.30(日)高知 X-pt. OPEN17:00／START17:30
2024.7.15(月祝)長野 伊那GRAMHOUSE OPEN17:00／START17:30
2024.7.20(土)岡山 CRAZYMAMA 2ndRoom OPEN17:30／START18:00
2024.7.21(日)島根 松江AZTiC canova OPEN17:00／START17:30
2024.7.27(土)岐阜 柳ヶ瀬ants OPEN17:30／START18:00
2024.7.28(日)京都 磔磔 OPEN17:00／START17:30
2024.8.1 (木)栃木 宇都宮HEAVEN'S ROCK VJ-2 OPEN18:30／START19:00
2024.8.3(土)秋田 Club SWINDLE OPEN14:30／START15:00
2024.8.4(日)岩手 the five Morioka OPEN14:30／START15:00
2024.8.6(火)宮城 誰も知らない劇場 【指定席】 OPEN18:30／START19:00
2024.8.7(水)宮城 誰も知らない劇場 【指定席】 OPEN18:30／START19:00
2024.8.17(土)新潟 新潟ジョイアミーア OPEN17:30／START18:00
2024.8.18(日)石川 金沢AZ OPEN17:00／START17:30
2024.8.24(土)広島 Live space Reed OPEN17:30／START18:00
2024.8.25(日)福岡 DRUM Be-1 OPEN17:00／START17:30

【Band ver.】
2024.10.11(金)大阪 味園ユニバース OPEN18:00／START19:00
2024.10.12(土)愛知 THE BOTTOM LINE OPEN17:00／START18:00
2024.10.27(日)東京 Zepp Shinjuku OPEN16:00／START17:00

◆チケット一般発売
6月公演：2024.5.11(土)10:00〜
7月、8月公演：2024.6.1(土)10:00〜
10月公演：6.8(土)10:00〜

ライブ・イベント情報

＜NakamuraEmi COTTON CLUB「七夕はここで。〜2024〜」＞
Thank you !!! Event 10th Anniversary 2Days Live
日程：7月6日（土）、7日（日）
場所：COTTON CLUB
時間：1st 開場15:30/開演16:30、2nd 開場18:00/開演19:00
編成：7月6日（土）NakamuraEmi (vo)、カワムラヒロシ (g)、美央 (vln)
7月7日（日）NakamuraEmi (vo)、カワムラヒロシ (g)、内田匡俊 (b)、深谷雄一 (ds)、片木希依 (p)

ライブ・イベント情報

＜対バンツアー2024 背負い投げ＞
【東京】
2024.8.31(土)
会場：渋谷CLUB QUATTRO
時間：OPEN 17:00 / START 18:00
金額：前売 \ 6,000+ 1DRINK【スタンディング】
※未就学児童入場可
※小学生以上はチケットが必要になります
出演：NakamuraEmi /対バン後日発表
編成：Vo.NakamuraEmi / Gt.カワムラヒロシ
[チケット]
ファンクラブ先行抽選
https://nakamuragarage.com/
受付期間 ：2024.6.2(日)20:00〜6.16(日)23:59
主催・企画/Office Augusta / Bandwagon
[問い合わせ]
SOGO TOKYO 03-3405-9999

【大阪】
2024.9.7(土)
会場：梅田CLUB QUATTRO
時間：OPEN 17:00 / START 18:00
金額：前売 \ 6,000+ 1DRINK【スタンディング】
※未就学児童入場可
※小学生以上はチケットが必要になります
出演：NakamuraEmi /対バン後日発表
編成：Vo.NakamuraEmi / Gt.カワムラヒロシ
[チケット]
ファンクラブ先行抽選
https://nakamuragarage.com/
受付期間 ：2024.6.2(日)20:00〜6.16(日)23:59
主催・企画/Office Augusta / Bandwagon
[問い合わせ]
GREENS：06-6882-1224

【愛知】
2024.9.8(日)
会場：名古屋CLUB QUATTRO
時間：OPEN 17:00 / START 18:00
金額：前売 \ 6,000+ 1DRINK【スタンディング】
※未就学児童入場可
※小学生以上はチケットが必要になります
出演：NakamuraEmi/対バン後日発表
編成：Vo.NakamuraEmi / Gt.カワムラヒロシ
[チケット]
ファンクラブ先行抽選
https://nakamuragarage.com/
受付期間 ：2024.6.2(日)20:00〜6.16(日)23:59
主催・企画/Office Augusta / Bandwagon
お問い合わせ：JAILHOUSE：052-936-6041

関連リンク

◆Instagram
◆NakamuraEmi オフィシャルサイト
◆NakamuraEmi 日本コロムビア特設サイト