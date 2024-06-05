NakamuraEmi、新アルバム『KICKS』からMummy-Dと共演した「祭」のMVを公開＆東名阪で初の対バンツアーも開催
NakamuraEmiが、5月29日に発売したメジャー7枚目のオリジナルアルバム『KICKS』から、Mummy-Dを迎えたコラボレーション楽曲「祭（feat. Mummy-D）」のミュージックビデオを公開した。
「祭（feat. Mummy-D）」は三重県桑名市の魅力をテーマごとに発信する役割を担う「魅力みつけびと」に、桑名マイスターであるMummy-Dの指名でNakamuraEmiが就任したことがきっかけで生まれた楽曲。NakamuraEmiに大きな影響を与えた存在であるMummy-Dとの初コラボ楽曲ということも大きな話題を呼んだ。
6月8日（土）の札幌cube gardenを皮切りにアルバムリリースツアー＜NakamuraEmi KICKS Release Tour 2024＞がいよいよスタート。前回のツアーからの約3年間で出会った仲間との絆や体験が詰まった熱いツアーとなること必至だ。
また、初となる、東京・大阪・名古屋での各公演にアーティストを招く、＜対バンツアー2024 背負い投げ＞の開催が決定。8月31日（土）渋谷CLUB QUATTRO、9月7日（土）梅田CLUB QUATTRO、9月8日（日）名古屋CLUB QUATTROでの開催となり、対バン相手は後日発表となる。
リリース情報
▲CD
▲LP
https://nakamuraemi.lnk.to/KICKS
CD：2024年5月29日（水）Release COCP-42258 \3,500（税込）
LP：2024年7月3日（水）Release COJA-9509/10 \6,600（税込）
〈収録楽曲〉
1.火をつけろ
2.梅田の夜
3.祭（feat.Mummy-D）
4.晴るく
5.白昼夢
6.雪模様（feat. さらさ＆伊澤一葉）
7.一目惚れ
8.Hello Hello（feat.XinU）-NakamuraEmi＆MASSAN×BASHIRY
9.究極の休日
10一円なり
LP
SIDE A
1.火をつけろ
2.梅田の夜
3.祭（feat.Mummy-D）
SIDE B
4.晴るく
5.白昼夢
6.雪模様（feat.さらさ＆伊澤一葉）
SIDE C
7.一目惚れ
8.Hello Hello（feat.XinU）-NakamuraEmi＆MASSAN×BASHIRY
SIDE D
9.究極の休日
10.一円なり
＜CD・LP、Tシャツ付き商品予約ページ＞
コロムビアミュージックショップ
https://shop.columbia.jp/shop/e/enakamura/
ライブ・イベント情報
【Acoustic ver.】 Vo.NakamuraEmi / Gt.カワムラヒロシ
2024.6.8(土)北海道 札幌cube garden OPEN17:30／START18:00
2024.6.9(日)北海道 函館ARARA OPEN17:00／START17:30
2024.6.12(水)神奈川 横浜THUMBS UP OPEN18:30／START19:30
2024.6.13(木)埼玉 越谷 EASYGOINGS OPEN18:30／START19:00
2024.6.15(土)静岡 浜松窓枠 OPEN17:15／START18:00
2024.6.16(日)兵庫 神戸VARIT OPEN17:00／START17:30
2024.6.22(土)熊本 ぺいあのPLUS OPEN17:30／START18:00
2024.6.23(日)鹿児島 SR HALL OPEN17:00／START17:30
2024.6.29(土)香川 高松TOONICE OPEN17:30／START18:00
2024.6.30(日)高知 X-pt. OPEN17:00／START17:30
2024.7.15(月祝)長野 伊那GRAMHOUSE OPEN17:00／START17:30
2024.7.20(土)岡山 CRAZYMAMA 2ndRoom OPEN17:30／START18:00
2024.7.21(日)島根 松江AZTiC canova OPEN17:00／START17:30
2024.7.27(土)岐阜 柳ヶ瀬ants OPEN17:30／START18:00
2024.7.28(日)京都 磔磔 OPEN17:00／START17:30
2024.8.1 (木)栃木 宇都宮HEAVEN'S ROCK VJ-2 OPEN18:30／START19:00
2024.8.3(土)秋田 Club SWINDLE OPEN14:30／START15:00
2024.8.4(日)岩手 the five Morioka OPEN14:30／START15:00
2024.8.6(火)宮城 誰も知らない劇場 【指定席】 OPEN18:30／START19:00
2024.8.7(水)宮城 誰も知らない劇場 【指定席】 OPEN18:30／START19:00
2024.8.17(土)新潟 新潟ジョイアミーア OPEN17:30／START18:00
2024.8.18(日)石川 金沢AZ OPEN17:00／START17:30
2024.8.24(土)広島 Live space Reed OPEN17:30／START18:00
2024.8.25(日)福岡 DRUM Be-1 OPEN17:00／START17:30
【Band ver.】
2024.10.11(金)大阪 味園ユニバース OPEN18:00／START19:00
2024.10.12(土)愛知 THE BOTTOM LINE OPEN17:00／START18:00
2024.10.27(日)東京 Zepp Shinjuku OPEN16:00／START17:00
◆チケット一般発売
6月公演：2024.5.11(土)10:00〜
7月、8月公演：2024.6.1(土)10:00〜
10月公演：6.8(土)10:00〜
ライブ・イベント情報
Thank you !!! Event 10th Anniversary 2Days Live
日程：7月6日（土）、7日（日）
場所：COTTON CLUB
時間：1st 開場15:30/開演16:30、2nd 開場18:00/開演19:00
編成：7月6日（土）NakamuraEmi (vo)、カワムラヒロシ (g)、美央 (vln)
7月7日（日）NakamuraEmi (vo)、カワムラヒロシ (g)、内田匡俊 (b)、深谷雄一 (ds)、片木希依 (p)
ライブ・イベント情報
【東京】
2024.8.31(土)
会場：渋谷CLUB QUATTRO
時間：OPEN 17:00 / START 18:00
金額：前売 \ 6,000+ 1DRINK【スタンディング】
※未就学児童入場可
※小学生以上はチケットが必要になります
出演：NakamuraEmi /対バン後日発表
編成：Vo.NakamuraEmi / Gt.カワムラヒロシ
[チケット]
ファンクラブ先行抽選
https://nakamuragarage.com/
受付期間 ：2024.6.2(日)20:00〜6.16(日)23:59
主催・企画/Office Augusta / Bandwagon
[問い合わせ]
SOGO TOKYO 03-3405-9999
【大阪】
2024.9.7(土)
会場：梅田CLUB QUATTRO
時間：OPEN 17:00 / START 18:00
金額：前売 \ 6,000+ 1DRINK【スタンディング】
※未就学児童入場可
※小学生以上はチケットが必要になります
出演：NakamuraEmi /対バン後日発表
編成：Vo.NakamuraEmi / Gt.カワムラヒロシ
[チケット]
ファンクラブ先行抽選
https://nakamuragarage.com/
受付期間 ：2024.6.2(日)20:00〜6.16(日)23:59
主催・企画/Office Augusta / Bandwagon
[問い合わせ]
GREENS：06-6882-1224
【愛知】
2024.9.8(日)
会場：名古屋CLUB QUATTRO
時間：OPEN 17:00 / START 18:00
金額：前売 \ 6,000+ 1DRINK【スタンディング】
※未就学児童入場可
※小学生以上はチケットが必要になります
出演：NakamuraEmi/対バン後日発表
編成：Vo.NakamuraEmi / Gt.カワムラヒロシ
[チケット]
ファンクラブ先行抽選
https://nakamuragarage.com/
受付期間 ：2024.6.2(日)20:00〜6.16(日)23:59
主催・企画/Office Augusta / Bandwagon
お問い合わせ：JAILHOUSE：052-936-6041
関連リンク
◆NakamuraEmi オフィシャルサイト
◆NakamuraEmi 日本コロムビア特設サイト