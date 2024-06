メジャーリーグで今年注目の日本人選手は？【五十嵐亮太×佐々木久美 わたしを野球に連れていって！】

2023年、MLBオールスターゲームを現地観戦した日向坂46・佐々木久美がさらなるMLB知識を深めるために、元メジャーリーガーの五十嵐亮太にMLBの気になるアレコレを聞いちゃいます! 五十嵐さん、いろいろ教えてください!

佐々木久美

1996年1月22日生まれ。日向坂 46のキャプテンを務める。女性ファッション誌『Ray』の専属モデル。過去には始球式を務めるなど野球ファンとしても知られ、昨年はMLBオールスターも現地観戦。

五十嵐亮太

1997年にヤクルトスワローズに入団。2010年にニューヨーク・メッツに移籍。2012 年からはピッツバーグ・パイレーツ、トロント・ブルージェイズ、ニューヨーク・ヤンキースとMLB 球団を渡り歩く

【2024年シーズン開幕!注目の日本人選手を教えてください!】

ーーまずは読者だけでなく日本中の、いや世界中の人々が興味津々の大谷翔平選手についてお聞きかせください。

佐々木 移籍先のロサンゼルス・ドジャースは、どういったチームなんですか?

五十嵐 140年以上の歴史を誇り、ここ10年間はポストシーズン常連の強豪チーム、それがドジャースです。特に今年は、大谷選手、山本由伸選手など他球団も狙っていた選手を獲得したことで、さらに人気・注目度ともに高まっています。

佐々木 もうニュースで聞かない日がないくらいですよね。

五十嵐 一方、闘争心むき出しで挑んでくるチームもより多くなっているため、その逆風の中でどう戦うのかはひとつの見どころ。現時点(4月上旬)で早くもすごい勝ち方をしていますし、こんなに注目が集まっている中で勝てるというのが、このチームの凄さと強さを証明していると言えます。

▲好調をキープする大谷翔平。今年は個人タイトルはもちろんワールドシリーズ制覇も期待される

ーー読者にとってもドジャースといえば、野茂英雄選手が活躍した時代から馴染み深いチームだと思います。

五十嵐 野茂さん以降も沢山の日本人選手が活躍していますよね。近年では黒田博樹選手、前田健太選手、ダルビッシュ有選手…他にも沢山いて、メジャーに挑戦した日本のトッププレーヤーは、ほぼみんなドジャースでプレーしているんじゃないかな。西海岸で気候的にも比較的過ごしやすく、体調の管理がしやすいという点も日本人選手に合っているんでしょう。

▲デトロイト・タイガースに移籍した移籍した前田健太、2年目の正念場を迎える吉田正尚にも注目したい

ーー佐々木さんは今シーズン、大谷選手にどういった活躍を期待されますか?

佐々木 昨シーズンは投・打の二刀流で活躍されましたが、今シーズンは打者のみでの出場ということで、打撃に集中できる分、ナ・リーグのホームラン王を狙って欲しいです。あとは2度目の右ひじのじん帯修復手術後の調子など、気になることもありますが、まずは無理せずシーズンを駆け抜けて欲しいです。とはいえ、もしかしたら二刀流も見られるかも…という淡い期待もあります。

五十嵐 佐々木さんは試合での活躍を見ていて、投手と打者、どちらの大谷選手がスゴイと思います?

佐々木 え〜! どちらも圧倒的ですが、初回からドロだらけの姿でマウンドに上がった試合があったじゃないですか(※2022年4月20日のアストロズーエンゼルス戦)。あの姿にはグッと心を掴まれました。

五十嵐 先発投手が初回マウンドで既に汚れていることなんて、普通はない(笑)。あれこそが、二刀流の証でしたね

ーー今シーズンは11人の日本人選手で開幕を迎えました。大谷選手以外で、注目する日本人選手を教えてください。

五十嵐 僕は、シカゴ・カブスの鈴木誠也選手。キャンプ中に取材で会った際にも、すごく状態がいいと話をしていました。実際、打球の速さや飛ばす方向などを総合的に見ても、すごく状態がいいですね。彼の場合、やはりホームランが魅力ですし、今年は去年よりもホームラン数が増えると思います。打球もライト方向にライナー性の強い当たりが出ているので、十分期待できるんじゃないかなと。

▲シーズン毎に数字を伸ばし続けるシカゴ・カブス3シーズン目の鈴木誠也。 今年は開幕から絶好調

佐々木 私はサンディエゴ・パドレスの松井裕樹選手に注目しています!「やってやる!」という強い気持ちがフェイスから溢れ出ていますし、何よりそれを初登板から醸し出せるメンタルの強さが、さらに良い成績を呼び込むんじゃないかなと思っています。今から期待が膨らんでいます。

五十嵐 表情ね、分かる! 彼もめちゃくちゃ真っすぐなプレーヤーだからか、観ている側もつい応援したくなっちゃう。

ーー話にも挙がった松井裕樹選手以外に、山本由伸選手、今永昇太選手もMLB初挑戦組。彼らにとって、シーズン開幕直後に何が最も重要となってきますか?

五十嵐 バッターについて僕はあまり語れませんが、ピッチャーで言えば、1年目は自分の能力の見極めが大事になってきます。日本にいた時のままでの活躍は難しく、壁にぶつかった際にいかにして新たな武器やスタイルを見つけられるか。山本選手の場合、得意球はフォークですが、なかなかバッターが振ってくれないので、切り替えてカーブを投げたんです。それが良い結果に繋がりました。ピンチの際に素早く的確な判断を下せるか。その対応力も非常に重要です。

佐々木 五十嵐さんが初めてメジャーのマウンドに立った際の心境って、いかがでしたか?

五十嵐 めちゃくちゃテンション上がりましたよ。初登板はニューヨーク・メッツの本拠地、シティ・フィールド。外野にあるブルペンからマウンドまで走って向かったんですが、自分ではジョギングくらいの速度のつもりが、緊張もあって、ほぼダッシュ! スピードが出すぎて、風が顔に当たる感覚を今でもしっかり覚えています(笑)。

佐々木 (笑)。日本よりも良い面ってありますか?

五十嵐 遠征の移動はめちゃくちゃ楽。クラブハウスからバスで空港に直行し、飛行機に横づけして乗り込んで、到着したらバスでまた球場へ。チャーター機なので、機内ではみんなカラオケを歌ったりしていましたね。

佐々木 普通に旅行感覚で楽しそう(笑)。五十嵐さんもカラオケで歌ったんですか?

五十嵐 一度だけ、「新人が歌え!」って時があり、その際はビートルズを歌ったかな。意外と盛り上がりました(笑)。

ーー選手の皆様はぜひ参考に!

▼11人の日本人選手でMLB開幕

日本人メジャーリーガー誕生から60年目の今年は、初挑戦となる山本由伸、今永昇太、松井裕樹を含めた全11名でスタート。注目はやはりMVPなど昨年のタイトルを総ナメしている大谷翔平。また、負傷者リスト入りだったラーズ・ヌートバーは残念ながら開幕には間に合わなかった(4月12日に復帰)。

■ナショナルリーグ(※開幕時)

大谷翔平 ロサンゼルス・ドジャース

山本由伸 ロサンゼルス・ドジャース

ダルビッシュ有 サンディエゴ・パドレス

松井裕樹 サンディエゴ・パドレス

鈴木誠也 シカゴ・カブス

今永昇太 シカゴ・カブス

千賀滉大 ニューヨーク・メッツ

藤浪晋太郎 ニューヨーク・メッツ

■アメリカンリーグ(※開幕時)

吉田正尚 ボストン・レッドソックス

菊池雄星 トロント・ブルージェイズ

前田健太 デトロイト・タイガース

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.※2024年5月7日発売「GoodsPress」6月号122-123ページの記事をもとに構成しています

