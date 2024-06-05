6月5日、大井競馬場で行われた11R・東京ダービー（Jpn1・3歳オープン・ダ2000m）は、三浦皇成騎乗の1番人気、ラムジェット（牡3・栗東・佐々木晶三）が快勝した。6馬身差の2着に2番人気のサトノエピック（牡3・美浦・国枝栄）、3着に3番人気のアンモシエラ（牝3・栗東・松永幹夫）が入った。勝ちタイムは2:06.1（稍重）。

三浦皇成騎乗の1番人気、ラムジェットが単勝1.7倍、断然の1番人気に応えてJRA勢が初参戦した東京ダービーを制した。道中は好位を追走から直線でしぶとく抜け出しての完勝。2着以下に6馬身差と力の違いを示した。

ラムジェット 7戦5勝

（牡3・栗東・佐々木晶三）

父：マジェスティックウォリアー

母：ネフェルティティ

母父：ゴールドアリュール

馬主：前田幸治

生産者：ノースヒルズ

【全着順】

1着 ラムジェット 三浦皇成

2着 サトノエピック 横山和生

3着 アンモシエラ 坂井瑠星

4着 シンメデージー 吉原寛人

5着 ハビレ 笹川翼

6着 シシュフォス 森泰斗

7着 フロインフォッサル 本田正重

8着 ポンドボーイ 藤田凌

9着 マコトロクサノホコ 御神本訓史

10着 ムットクルフェ 山崎誠士

11着 イモノソーダワリデ 鷹見陸

12着 イチニチショチョウ 江里口裕輝

13着 キタノヒーロー 石崎駿

14着 クニノトキメキ 今野忠成

15着 オーウェル 和田譲治

16着 ティントレット 矢野貴之