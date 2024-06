2009年の開催以来、日本を代表するパンク・バンドのラフィンノーズ、ザ・スタークラブ、ザ・ライダーズ、SAなどが出演するパンクロック・フェスティバル『PUNK LIVES!』が今年で15周年を迎えた。

それを記念して、今年は9月1日(日)に川崎 CLUB CITTA'、9月22日(日)に神戸 Harbor Studioにて開催される。

チケットは、6月9日(日)12:00から発売開始となる。

出演アーティスト

・9月1日(日)川崎 CLUB CITTA'

ANGER FLARES

BRAHMAN

THE→CHINA WIFE MOTORS

The Dahlia

THE DISASTER POINTS

JUNIOR

JUN SKY WALKER(S)

LAUGHIN'NOSE

THE MINKS

PET

RADIOTS

THE RYDERS

SA

STANCE PUNKS

THE STAR CLUB

ニューロティカ

・9月22日(日)神戸 Harbor Studio

ANGER FLARES

THE DISASTER POINTS

FUNGUS

KiM

LAUGHIN'NOSE

Resolute Immortal Partizan

THE RYDERS

SA

THE STAR CLUB

ニューロティカ

ロリータ18号

『PUNK LIVES!』9月22日(日)