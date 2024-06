6月5日より開催

「PICK UP SCOUT Vol.58」の特典付きスカウト

セガは、選手育成や補強などを通してサッカークラブ運営を行なっていくAndroid/iOS用スポーツ育成シミュレーションゲーム「プロサッカークラブをつくろう!ロード・トゥ・ワールド」(サカつく RTW)において、イングランド強豪クラブ所属の新★5選手などがレベルMAXで登場する「PICK UP SCOUT Vol.58」を6月5日より開催した。

STEP2以降は新★5選手レベルMAX1名確定!「PICK UP SCOUT Vol.58」開催

「PICK UP SCOUT Vol.58」では、イングランド強豪クラブ所属の3名などが新★5選手としてレベルMAXで登場。今回のスカウトで登場する「シュマイゼン」は、SSランク能力UPを持つ。

特典付きスカウト

開催期間:6月5日 ~ 7月3日 10時59分

STEP1で「★5確定スカウトチケット」1枚の特典が付くほか、STEP2~5では「新★5選手1人確定」の特別獲得枠も付く。また、STEP1はGB2,400個で、STEP2~STEP4もお得なGBでプレイできる。通常枠の★5出現確率は10%。

通常版スカウト

開催期間:6月5日 ~ 7月3日 10時59分

新★5選手が登場する。★5選手の出現確率は10%。

「PICK UP SCOUT Vol.58」の通常版スカウト

新★5選手「ファング」登場!「レジェンドマッチ」開催

開催期間:6月5日 ~ 6月12日 10時59分

「レジェンドマッチ」は、レジェンドチームと対戦し、勝利ポイントゲージが一定量に達するとアイテムを獲得できるイベント。今回は、10,000pt達成報酬の新★5選手として「ファング」が登場する。

新★5選手「ファング」登場!「レジェンドマッチ」

「レジェンドマッチ」では試合に勝利すると、難易度に応じて「FEVERゲージ」が増加。ゲージがMAXに達すると「FEVER MODE」になる。「FEVER MODE」中は、「能力UP秘密練習の欠片」をランダムで入手できる。

また、「レジェンドマッチ」をプレイすると達成できる1回限定ミッションでは、「監督スカウトチケット」に加え、新★5選手「ファング」や「能力UP秘密練習」も獲得できる。

【ファング】

