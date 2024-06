ゆーりが、原口沙輔プロデュースによる2ndシングル「ピーキーピーキー」を配信リリース。“今のカタチの恋愛”をコンセプトに歌舞伎町を舞台にしたミュージックビデオも公開した。ゆーりは、原口沙輔を楽曲プロデュースに迎え初のオリジナル楽曲「ハート111」を4月に配信リリース。リリースから約2ヶ月が経ってもなお勢いは止まっておらず、全編アニメーションのミュージックビデオはYouTubeにて100万回再生を超える。TikTokでの楽曲使用投稿は、楽曲やMVアニメーションが使われた動画が世界中で拡散され、投稿動画の総再生数は5,000万回(※)を超えている。楽曲のリスナー層の半数以上は海外で、音楽配信サービスの海外向けプレイリストにも選出された。

関連リンク



◆ゆーり Official YouTube◆ゆーり Official Instagram◆ゆーり Official X