aespaの素顔を盛り込んだ映画が日本上陸！8月30日より3週間限定で公開

aespaの映画「aespa: MY First page」の日本公開が決定し、ポスタービジュアルが解禁となった。パンデミック下の2020年11月17日に、「Black Mamba」でデビューしたaespaは、KARINA、GISELLE、WINTER、NINGNINGの4人組グループだ。メンバーそれぞれに、“もう一つの自我として”のアバターが存在するという近未来的な世界観や、圧倒的なビジュアルで、日本でも爆発的な人気を獲得し、昨年8月には、海外アーティストとして最速となるデビューから2年9ヶ月で東京ドーム公演を成功させた。

今年に入ってからも、メジャーリーグ開幕戦での圧巻のパフォーマンス、初のフルアルバム「Armageddon」の発売、切望されていた日本デビューも発表、さらに、日本でのツアー全公演完売など、勢いはとどまることを知らない。そんな彼女たちの破竹の勢いそのままに公開される「aespa: MY First page」では、デビュー時はもちろん、アメリカでの初有観客単独公演や国連本部でのスピーチなどの貴重な映像から、SMTOWNでの先輩との交流や、初ワールドツアー「SYNK:HYPER LINE」スタートのソウル公演までの歴史など、aespaの“初めて”が網羅されている。会議や練習にもカメラが密着し、彼女たちの素顔の映像からステージミックスによる多彩なライブ映像まで、aespaの魅力を幅広く堪能できる作品に仕上がっている。映画「aespa: MY First page」は、TOHOシネマズ日比谷ほか3週間限定にて全国公開となる。

■作品概要

「aespa: MY First page」

8月30日(金)TOHOシネマズ日比谷ほか3週間限定公開



キャスト:aespa

監督:キム・ジソン、チョ・ヒョンジョン



提供:KDDI

配給:日活 / KDDI

2024年 / 韓国 / 110分 / 字幕翻訳:根本理恵

(C)2024 SM ENTERTAINMENT CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



