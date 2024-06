STARTO ENTERTAINMENT(旧ジャニーズ事務所)に所属するアイドルグループのコンサートチケットを不正に入手・転売していたなどとして、5月29日、男女4人が逮捕された。容疑者のうち男性2人は約8000人分のファンクラブアカウントを所持し、2023年5月に当時のジャニーズWEST(グループは同年10月にWEST.へ改名)のコンサートチケットを不正に入手した疑いが持たれており、WEST.や他のグループのファンの間でも困惑が広がっている。

「逮捕された男性2人が約8000もの名義を使って不正に入手したチケットを、残りの女性2人が買い取って定価の約3倍の額で転売していたそう。男性らはこれまでに2億円ほど売り上げていたと伝えられています」(スポーツ紙記者)

「運営ガバガバすぎる」

コンサートチケットなどの転売は常々問題視されており、SNS上では今回の逮捕報道にも《転売ヤーってこんな数のアカウント持ってるの?!?!》《なんで転売ヤーばっか当たるのって思ったけど、これだけ名義持ってたら当たるわ…》などと衝撃が走った。

一方、こうした不届き者が逮捕されたことにより、純粋にチケットを求めているファンクラブ会員らは《当選確率 上がるよね?》《すこーしは当たりやすくなってんのかな?》といった反応もみせているが、

《8000人分のアカウントってどういうこと? なんでそんなことが出来るの?》

《そんだけの名義を作れてしまう運営の杜撰さもヤバい》

《さすがに運営ガバガバすぎる》

というように、運営サイドに厳しい意見も。

「追い出された」ファン悲鳴

「今回の容疑は昨年5月のコンサートでの犯行であり、その後、事務所はSTARTO社に生まれ変わっていますから、ファンクラブ運営やチケット転売対策なども強化されることに期待したいところ。ただ、急な対策に困惑するファンの声も上がってきています」(前出・記者)

STARTO社は5月30日まで京セラドーム大阪にてオールスターコンサート『WE ARE! Let’s get the party STARTO!!』(通称ウィア魂)を開催していたが、SNS上には、

《WE AREで本人確認したのって8000名義があった直後だからかな?》

《ていうか公演中に本確ってどういう神経?》

《ウィア魂 自名義で入場したけど公演中に呼ばれて本確されて、その時に顔つきのもってなかったから顔なしの身分証2点出したんだけど、黒服にこれじゃあ本人かどうか確認しようがないとか言われて追い出された》

《免許も持ってない・マイナンバーカードも作ってない人はどうやって本人確認するんだろ?役所よりきびしいやん》

《公演中の本人確認って周りの人も気が散るし、しかも自名義なのにとか最悪だよね、入場の時点ですべき》

など、公演中に本人確認された挙句、自分の名義にも関わらず退場させられたという報告もある。正しい方法でチケットを購入して入場まで済ませたファンが悲しい思いをすることがないよう、直ちに規則を明確にしてほしいものだ――。