女優の加藤あいが3日(火)モードな雰囲気が麗しい自撮りショットを公開した。



【別カット1点】加藤あい、ヘアカット前の全身ショット



2013年に7歳上の一般男性との結婚を発表した加藤あい。しばらく仕事をセーブしていたが、今年5月にInstagramを開設。注目を集めている。



加藤は3日、「Gave up on growing out my hair」とInstagramを更新。コーデを紹介すると共に「#結局伸ばせない #2枚目は切る前 #すごいアップでごめんなさい」と綴り、美しさに磨きがかかった自撮りを公開した。



投稿には「自撮りかわいぃーー今の明るめのショートもとっても素敵です」「はぁーー綺麗過ぎます」「ずっと美人さんだ」「きれかわかっこいい…本当に憧れます」など多くのコメントが寄せられている。



