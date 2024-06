「この2人が最強すぎる」

ダンス&ボーカルグループ・AAAの宇野実彩子さんは6月4日、自身のInstagramを更新。與真司郎さんとのツーショットを投稿しました。宇野さんは「真司郎、心からの歌と素直なメッセージをありがとう」とつづり、2枚の写真を投稿。同メンバーである與さんとのツーショットを披露しました。與さんは現在『SHINJIRO ATAE LIVE TOUR & TALK SHOW 2024 - THIS IS WHERE WE BELONG -』のライブツアー中となり、投稿を見て宇野さんが公演に来ていたことを知ったファンからは、反響の声が続出しました。活動休止中のAAAですが、今後もメンバー同士の貴重なショットに期待したいですね!

「この時みんなでぶち上がったよね」

この投稿にファンからは、「ほんとにみんなメンバー思いよね」「二人ともいい笑顔」「世界で1番大好きなあたうの」「ねー可愛いあたうの永遠愛」「ちょーかわいいあたうの!!最高!!」「この2人が最強すぎる」との声が寄せられています。3月16日の投稿では「この時みんなでぶち上がったよね」とつづり、宇野さんのソロライブの映像を一部を披露。投稿している動画では、與さんとライブを盛り上げる様子を公開しており、ファンからは「AAAに会いたい!待ってるよ」「あたうのラップ最高」「激アツすぎる」と、絶賛の声が集まりました。(文:ミモリ)