º£Ç¯¤ÏàÅö¤¿¤êÇ¯á¡©¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯º´Æ£Ä¾¼ù¤¬»àµå¤Ç½ÐÎÝ¡¡º£µ¨10ÂÇÀÊ¤ÇÁá¤¯¤â3»àµå
¡¡¢¡ÆüËÜÀ¸Ì¿¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¡¡ÃæÆü¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê5Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Îº´Æ£Ä¾¼ù¤¬½é²ó¡¢»àµå¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿¡£»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤«¤é10ÂÇÀÊ¤Ç3»àµå¡£º£Ç¯¤ÏàÅö¤¿¤êÇ¯á¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö1ÈÖÃæ·ø¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ç¡¢¾®³Þ¸¶¤Î2µåÌÜÄ¾µå¤¬º¸¸ªÉÕ¶á¤ËÄ¾·â¡£¾¯¤·¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é°ìÎÝ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º´Æ£Ä¾¤Ï2Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤â¡¢1ÂÇÀÊÌÜ¤È2ÂÇÀÊÌÜ¤ÇÆóÂÇÀÊÏ¢Â³¤Ç»àµå¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£à»àµåÎ¨á¤Ï¶Ã¤¤Î3³ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£