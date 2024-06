アイドルグループ「KAT-TUN」の上田竜也さんが2024年6月4日にインスタグラムを更新し、「timelesz(タイムレス)」の菊池風磨さんとの写真を公開した。アイドルらしからぬ展開が見せられ、SNSでは笑いの反応が起こっている。

菊池さんに上田さんが駆け寄ると...

上田さんと菊池さんは、SMILE-UP.(旧ジャニーズ事務所)から移籍したタレントらが所属するSTARTO ENTERTAINMENTが2024年5月29・30日に京セラドーム大阪で開催したイベント「WE ARE! Let's get the party STARTO!!」に出演していた。

上田さんのインスタグラムでは、「何やら男前に撮影していたのがちょっと癇に障ったので 丁度いいし倒す事にした」として、イベントのフォトブースで決めポーズを取っている菊池さんに上田さんが駆け寄る写真が公開された。

上田さんは「菊池風磨の倒し方」と切り出し、「あっ!! いっけね! と、ドジなフリしてコケる そしてそのまま勢いでパンツに手をひっかけそのままずり下ろす」と、独特な「倒し方」を説明。

「ガラ空きになった顔面に渾身のハイキック」

菊池さんはテレビ番組などの企画で「ドッキリ」をかけられ、全裸になってしまった際に「許せない!!」と怒るのが持ちネタのようになっている。

上田さんもそれを利用し、「いきなりの事にビックリして動転して『許せない!!』と下半身を手で抑えながら叫んでる所を ガラ空きになった顔面に渾身のハイキック」で菊池さんを倒すとした。

あわせて投稿された写真では、2枚目で上田さんが菊池さんの腰あたりに飛びかかり、3枚目では上田さんが菊池さんのボトムを引きずり下ろして菊池さんが驚いた顔に。そして4枚目、5枚目で、上田さんが菊池さんの顔に華麗なハイキックを決めている。

上田さんは最後に「風磨は胃もたれおこしそうなので 今回はごめんなさい トイレに流すことにしました」として、上田さんが菊池さんの体を肩に担いで男子トイレに入ろうとしている写真を付け加えた。

ラウール、キンプリ2人の「倒し方」も

上田さんの「菊池風磨の倒し方」はXでも拡散され、「上田くんの『菊池風磨の倒し方』笑ったw ほんと何やってんすかw」「上田くんの風磨の倒し方が面白すぎwww 『許せない!』って叫んでるところにキックwwww ちゃんと風磨の声で脳内再生されてしまうwwwww」「上田くんにズボン脱がされた菊池風磨の表情一生わらえる」「風磨くんのこと担ぐのかなり大変だと思うけどwww そこまでしていじってくれて上田くんには感謝します」などの声が上がった。

なお、上田さんのインスタグラムではSTARTO所属のタレントの「倒し方」を紹介する投稿が恒例となっている。これまで「Snow Man」のラウールさん、「King & Prince」の永瀬廉さんと高橋海人(高ははしごだか)さん、「timelesz」の佐藤勝利さんらが「倒され」ている。