【レゴ アート モナ・リザ】予約開始:6月15日10月1日 発売予定価格:14,980円

レゴジャパンは、「レゴ アート モナ・リザ」を10月1日に発売する。6月15日より予約を開始する予定で、価格は14,980円。

本製品は、レオナルド・ダ・ヴィンチの名画「モナ・リザ」を、レゴブロックならではの大胆、かつユニークな解釈で3Dに再現した商品。

1,503個のレゴブロックで構成され、色調は500年以上前にダ・ヴィンチが当時使用した経年変化する前の色合いを正確に反映するため、新しいカラーのレゴブロックを使用している。

またゴールドの取り外し可能なフレーム付きのデザインで、壁に掛けてアート作品としても楽しむことができるほか、本セットには付属の組み立て説明書のQRコードから本製品のデザイナーや美術史の専門家らが語るモナ・リザの魅力に迫るエピソードを聴くことができる。(音声は英語のみ対応。)

「レゴ アート モナ・リザ」

ピース数:1,503個 サイズ:高さ 約430mm x 幅 約300mm x 奥行 約40mm 対象年齢:18歳以上

LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group. (C)2024 The LEGO Group.