10-FEET、ニューシングルより2024 ABCプロ野球テーマソング「gg燦然」先行配信
▲「gg燦然」ジャケット
10-FEETが7月３日にリリースする21枚目のシングル「helm’N bass」より、２曲目に収録される“2024 ABCプロ野球テーマソング”「gg燦然」を6月14日に先行配信することを発表、その配信ジャケットが公開された。
「gg燦然」は、今シーズン「A.R.E. GOES ON」のスローガンを掲げ連覇に向けて戦う阪神タイガースを、“虎バン主義。”のABCと共に盛り上げるべく書き下ろされた楽曲。これまで、ABCラジオ『ABCフレッシュアップベースボール』やABCテレビ『スーパーベースボール 虎バン主義。』内でヘビーオンエアされてきた楽曲が、待望の配信リリースで遂に全貌が明らかになる。
シングルの初回生産限定盤に付属する特典DVDには、主催フェス＜京都大作戦2023〜今年は可能な限り全フェスに参加してくだ祭！〜＞から6曲のライブ映像と2日間のオフショット映像が収録される。
■21stシングル「helm’N bass」
2024年7月3日(水)発売
予約リンク：https://lnk.to/10feet_0703
【初回生産限定盤(CD＋DVD)】UPCH-89567 \2,000＋税
【通常盤(CDのみ)】UPCH-80609 \1,100＋税
▼CD全3曲収録 (初回生産限定盤／通常盤共通)
1. helm’N bass
※アサヒスーパードライ × 3x3.EXE PREMIER 応援ソング
2. gg燦然
※2024 ABCプロ野球テーマソング
3. Re方程式
※TBS系金曜ドラマ『フェルマーの料理』主題歌
▼DVD (初回生産限定盤のみ)
＜京都大作戦2023〜今年は可能な限り全フェスに参加してくだ祭！〜＞
・DAY1：ハローフィクサー / VIBES BY VIBES / 蜃気楼 ＋オフショット映像
・DAY2：深海魚 / 第ゼロ感 / CHERRY BLOSSOM ＋オフショット映像
▼CDショップ別購入者先着特典
・TOWER RECORDS／TOWER RECORDS ONLINE：クリアファイル(A5サイズ)
・Amazon.co.jp：メガジャケ(各形態別)
・セブンネット：アクリルチャームミニキーホルダー
・楽天：缶バッジ
・UNIVERSAL MUSIC STORE：ステッカーシート
・他全国CDショップ／ECサイト：ポストカード
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