■21stシングル「helm’N bass」



2024年7月3日(水)発売予約リンク：https://lnk.to/10feet_0703【初回生産限定盤(CD＋DVD)】UPCH-89567 \2,000＋税【通常盤(CDのみ)】UPCH-80609 \1,100＋税▼CD全3曲収録 (初回生産限定盤／通常盤共通)1. helm’N bass※アサヒスーパードライ × 3x3.EXE PREMIER 応援ソング2. gg燦然※2024 ABCプロ野球テーマソング3. Re方程式※TBS系金曜ドラマ『フェルマーの料理』主題歌▼DVD (初回生産限定盤のみ)＜京都大作戦2023〜今年は可能な限り全フェスに参加してくだ祭！〜＞・DAY1：ハローフィクサー / VIBES BY VIBES / 蜃気楼 ＋オフショット映像・DAY2：深海魚 / 第ゼロ感 / CHERRY BLOSSOM ＋オフショット映像▼CDショップ別購入者先着特典・TOWER RECORDS／TOWER RECORDS ONLINE：クリアファイル(A5サイズ)・Amazon.co.jp：メガジャケ(各形態別)・セブンネット：アクリルチャームミニキーホルダー・楽天：缶バッジ・UNIVERSAL MUSIC STORE：ステッカーシート・他全国CDショップ／ECサイト：ポストカード