4月に新ギタリストが加入したスマッシング・パンプキンズが、今週金曜日(6月7日)にUK/ヨーロッパ・ツアーを開幕する。バンドは、昨年秋にジェフ・シュローダーが脱退後、新ギタリストの一般公募を行い、フロントマンのビリー・コーガンが以前からファンだったという元Nylon PinkのKiki Wongがその座を射止めた。

