矢作萌夏が、7月5日自身の誕生日に配信シングル「I was born to love you」をリリースする。2023年の同日7月5日に「Don’t stop the music」をリリース、1stライブも実施しシンガーソングライターとしての活動を開始した矢作萌夏。2年連続での誕生日記念リリースとなる「I was born to love you」は、恋人との末永い関係を願う等身大のラブソング。

リリース情報



「I was born to love you」

2024年7月5日リリース

配信Pre add / Pre save:https://lnk.to/_Iwasborntoloveyou

矢作萌夏 Birthday&Release記念 TikTok LIVE @Amazon Music Studio Tokyo

2024年7月5日(金)21:00 START予定

※ 配信開始時間は変更になる場合があります。



視聴方法

矢作萌夏公式アカウントをフォローし、配信時間帯にプロフィールページのアイコンをタップするとTikTok LIVE配信をご視聴いただけます。

※TikTokユーザーであればどなたでも無料でご覧いただけます。

※開催日時は変更する可能性があります。

※ご視聴の際はアプリを最新バージョンにアップデートし、通信環境の良い環境でご視聴ください。

7月5日夜には、誕生日&新曲リリースを記念したTikTok LIVEを実施することも決定。Amazon Music Studio Tokyoからアコースティック編成で新曲含む楽曲のスタジオライブ&トークを生配信する。◆ ◆ ◆■矢作萌夏コメント今年も誕生日のリリースが叶い、とてもとても嬉しいです!タイトルの通り、甘めラブソングになっています。この曲を聴いて、沢山の人に幸せな心になってもらえればと思いますので、是非聴いてください!◆ ◆ ◆