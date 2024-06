ZEROBASEONEによる「MEET&GREET」(「KCON JAPAN 2024」)

新たなグローバルグループが続々と誕生し、"第5世代"に突入したと言われているK-POP界。3月に満を持して日本デビューを飾ったZEROBASEONEを筆頭に、シーンの主役へと駆け上がるその勢いは凄まじく、5月10日〜12日の3日間に渡って幕張メッセ、ZOZOマリンスタジアムで開催された世界最大級のKカルチャーの祭典「KCON JAPAN 2024」でも抜群の存在感を発揮した。

中でも、初のスタジアム開催となったメインプログラムのコンサート"M COUNTDOWN STAGE"の熱狂ぶりは象徴的で、そのコンサートの模様がスペシャル版「KCON JAPAN 2024×M COUNTDOWN」として6月20日(木)にMnetにて日韓同時放送(日本語字幕版は7月12日(金)に放送)されることが決定した。

初のスタジアム開催で盛り上がりを見せた「KCON JAPAN 2024」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

■第5世代の代表格・ZEROBASEONE、"DREAM STAGE"や「涙の女王」OST歌唱...と大活躍

ILLITによる「MEET&GREET」(「KCON JAPAN 2024」) (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

歴代最多となる14万人を動員した「KCON JAPAN 2024」には、計44組ものアーティストが参加し、今年から自由に観覧可能になった"MEET&GREET"や、新設された約1万席規模のショーステージ"KCON STAGE"といった多彩なステージでファンを沸かせた。その熱狂の中心にいたのが、ZEROBASEONE、BOYNEXTDOOR、TWS、&TEAM、NCT WISH、ILLITといった"第5世代"のグループだ。

ZEROBASEONEによる「MEET&GREET」(「KCON JAPAN 2024」) (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

特に躍進が目覚ましいのが、"ZB1(ゼベワン)"ことZEROBASEONE。「KCON JAPAN 2024」開催直後の5月13日にリリースした3rdミニアルバム「You had me at HELLO」が、デビューから3作連続で初日ミリオンというK-POP初の快挙を達成するなど、旋風を巻き起こす彼らにとってKCONは、1年前の「KCON JAPAN 2023」で初ステージを飾り、デビュー前にも関わらず大歓声を集めた"はじまり"の地だ。

ZEROBASEONEによる「M COUNTDOWN STAGE」(「KCON JAPAN 2024」) (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

11日に行われた"M COUNTDOWN STAGE"でも、彼らがステージに姿を現すだけで、この日一番の絶叫が会場に響き渡り、客席のペンライトも青一色で染まるなど、観客が発する熱量から圧倒的な人気が伝わってくる。

パワフルな魅力を振りまいた3rdミニアルバムのタイトル曲「SWEAT」などパフォーマンスも抜群で、日本デビューシングル「ゆらゆら -運命の花-」では"ゆらゆら"と歌えばファンが「Baby Baby」と続くなど、K-POP特有の息の合った掛け声も。会場をトロッコで回りながら観客と交流したり、事前のオーディションで選ばれたファンと共にパフォーマンスする"DREAM STAGE"で「MELTING POINT」のステージを作り上げたりと、熱烈なファンダムとの絆を感じさせる瞬間が端々に見られた。

ZEROBASEONEによる「M COUNTDOWN STAGE」(「KCON JAPAN 2024」) (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

ZEROBASEONEによる「DREAM STAGE」(「KCON JAPAN 2024」) (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

翌日の"M COUNTDOWN STAGE"ではKIM TAE RAE(キム・テレ)による貴重なソロパフォーマンスも。あの「愛の不時着」を超える視聴率を叩き出した大ヒットドラマ「涙の女王」のOST「More Than Enough」を堂々と歌唱しファンを魅了するなど、初ステージから1年、名実ともに成長した姿でファンの期待に応えた。

KIM TAE RAEによる「涙の女王」OSTのソロ歌唱「M COUNTDOWN STAGE」(「KCON JAPAN 2024」) (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

■スペシャルMCを担当したBOYNEXTDOORら、"第5世代"同士のコラボも!

SUNG HAN BIN&PARK GUN WOOK(「KCON JAPAN 2024」) (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

さらに、2日目の"M COUNTDOWN STAGE"には、ZEROBASEONEのSUNG HAN BIN(ソン・ハンビン)とPARK GUN WOOK(パク・ゴヌク)がスペシャルMCとして登場。&TEAMやILLITのメンバーにインタビューを行うなど、グループの垣根を越えた"第5世代"の競演もファンの目を楽しませた。

JAEHYUN&WOONHAK(「KCON JAPAN 2024」) (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

一方、初日の"M COUNTDOWN STAGE"のスペシャルMCは、"ボイネク"や"ボネクド"の愛称で親しまれるBOYNEXTDOORのJAEHYUN(ジェヒョン)とWOONHAK(ウナク)が担当。こちらも同じく"第5世代"のTWSやZEROBASEONEのメンバーとのインタビューに臨み、"RE-Meeted Stage(名曲のカバーステージ)"や"DREAM STAGE"といった、その後に続くステージの楽曲のヒントを引き出すなど、日本語を織り交ぜながら軽快なトークを展開した。

BOYNEXTDOORによる「M COUNTDOWN STAGE」(「KCON JAPAN 2024」) (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

7月10日(水)に日本デビューを控えるBOYNEXTDOORは、自らのステージでも独自の魅力をアピール。4月にリリースしたばかりの2nd EP「How?」の収録曲「So let's go see the stars」ではLEEHAN(イハン)が「星が綺麗ですね」と甘いセリフで観客をときめかせ、「Earth, Wind & Fire」では高速ラップ&ダンスで他を圧倒。"第5世代"の中でもとりわけ秀でたスキルを存分に発揮し、その存在を強く印象付けていた。

BOYNEXTDOORによる「MEET&GREET」(「KCON JAPAN 2024」) (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

BOYNEXTDOORによる「KCON STAGE」(「KCON JAPAN 2024」) (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

■BTS、SEVENTEENの大ヒットナンバーを、"後輩"の&TEAMやTWSが完璧にカバー

TWSによる「M COUNTDOWN STAGE」(「KCON JAPAN 2024」) (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

BOYNEXTDOORの他にも、HYBE傘下のレーベルからデビューし頭角を現している"第5世代"のボーイズグループといえば、SEVENTEENの"弟分"とされる6人組・TWS(トゥアス)と、BTSの"後輩"にあたるHYBE LABELS JAPAN初の9人組・&TEAM(エンティーム)。彼らは、それぞれの先輩の楽曲をカバーする"RE-Meeted Stage"にも挑戦し、注目を集めた。

6月に初のカムバックを控えるTWSは、5月11日に行われた"M COUNTDOWN STAGE"の序盤に登場すると、デビューアルバム「Sparkling Blue」から「BFF」と「plot twist」で爽やかな魅力をアピール。その後、白い制服スタイルの衣装に着替えて再登場し、先輩・SEVENTEENの「Adore U」をカバー。6人の動きがシンクロしたカル群舞で、会場を大いに盛り上げた。

TWSによる「M COUNTDOWN STAGE」(「KCON JAPAN 2024」) (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

一方、5月12日の"M COUNTDOWN STAGE"に登場した&TEAMも、5月8日にリリースしたばかりの1stシングル「五月雨 (Samidare)」と、その収録曲で力強いロックナンバー「Scar to Scar」の2曲をパフォーマンス。そしてカラフルなセットアップに着替えて再登場すると、先輩・BTSの代表曲「Dynamite」をカバー。世界的に知られるキャッチ―な振り付けも、9人による"&TEAMバージョン"はまた新鮮で、自分たちの楽曲のように歌いこなす姿が印象的だった。

&TEAMによる「M COUNTDOWN STAGE」(「KCON JAPAN 2024」) (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

同じくHYBE傘下のレーベル、BELIFT LABから3月25日にデビューした5人組ガールズグループ・ILLIT(アイリット)も5月12日の"M COUNTDOWN STAGE"に登場。デビューアルバム「SUPER REAL ME」からタイトル曲「Magnetic」とダンスナンバー「Lucky Girl Syndrome」を披露した。

そして純白のドレス姿から制服姿に衣装チェンジして臨んだ"RE-Meeted Stage"ではTWICEの「What is Love?」をカバー。儚げな美少女のイメージから一新し、ハツラツとしたキュートなステージを展開した。

ILLITによる「M COUNTDOWN STAGE」(「KCON JAPAN 2024」) (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

■NCT最後のユニット・NCT WISHら、層の厚さを感じさせる個性豊かな"第5世代"

また、NCT最後のユニットとして今年2月に正式デビューしたNCT WISHも、5月12日の"M COUNTDOWN STAGE"に登場。"NCT NEW TEAM"として発表したプレデビュー曲「Hands up」と、日本1stシングル「WISH」の2曲で爽やかな魅力をアピール。前日の5月11日が最年長メンバーでリーダーのSION(シオン)が22歳の誕生日だったこともあり、新設の"KCON STAGE"では、会場全体でお祝いするというサプライズも行われた。

NCT WISHによる「M COUNTDOWN STAGE」(「KCON JAPAN 2024」) (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

NCT WISHによる「KCON STAGE」(「KCON JAPAN 2024」) (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

他にも、バンドスタイルで異彩を放ったFNC ENTERTAINMENT期待の新人・Hi-Fi Un!cornをはじめ、xikersや8TURNら、2023年にデビューを飾った"第5世代"が続々登場。どのグループも新人とは思えないクオリティの高いステージを展開しており、第5世代の層の厚さは今後のK-POP界のさらなる発展を予感させた。

Hi-Fi Un!cornによる「M COUNTDOWN STAGE」(「KCON JAPAN 2024」) (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

文=HOMINIS編集部

放送情報【スカパー!】

KCON JAPAN 2024 × M COUNTDOWN(日韓同時放送)

放送日時:2024年6月20日(木)16:00〜

※日本語字幕版は7月12日(金)22:30〜

チャンネル:Mnet

※出演アーティスト(アルファベット順):

&TEAM、8TURN、B.D.U、BOYNEXTDOOR、EPEX、Hi-Fi Un!corn、ILLIT、INI、IS:SUE、JO1、Kep1er、ME:I、NCT WISH、NiziU、P1Harmony、Red Velvet、TEMPEST、THE NEW SIX、The Wind、TWS、xikers、YENA、ZEROBASEONE、キー(SHINee)、ジョン・ヨンファ(CNBLUE)、チャウヌ(ASTRO)、テヨン(少女時代)

※レポートに記載した楽曲は番組内では全て放送されない場合があります

※内容・出演者が一部変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー!公式サイトへ