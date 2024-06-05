「CAPCOM JUNE SALE」開催中！ 「ストリートファイター6」や「モンスターハンター：ワールド」など人気タイトルがお買い得価格に！

各デジタルストアにて、カプコンの人気タイトルがお買い得価格で購入可能となる「CAPCOM JUNE SALE」が開催中だ。

先日Year 1追加キャラクターのトリを飾る「豪鬼」が配信され、盛り上がりをみせる 「ストリートファイター6」 が50％OFF！ 発売1周年記念のコンテンツやイベントが盛りだくさんの本作を手に入れるチャンス！ さらにシリーズ最新作「モンスターハンターワイルズ」とのセーブデータ連動も発表され、本日よりXbox Games Storeでも配信開始された 「モンスターハンター：ワールド」「モンスターハンターワールド：アイスボーン」 が50％OFFのお買い得価格に！ Steam Storeでは「モンスターハンター」シリーズ20周年を記念した特別パックも販売中です。 そのほかにも「バイオハザード」シリーズ、「ロックマン」シリーズ、「デビル メイ クライ」シリーズなどのゲーム本編・追加コンテンツの数々や、iOS/Android対応ゲームアプリもお求めやすい価格でセール中！ 各デジタルストアセールの詳しい内容は「CAPCOM JUNE SALE」特設ページでチェックしよう！ 【セール情報】 CAPCOM JUNE SALE特設ページ ※商品によって対象ハード及びセール期間が異なるので注意。また、セール期間は予告なく変更になる場合あり。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となるので購入の際は注意。

※セットに含まれる商品は他のセット商品や単体でもご購入いただける場合あり。重複購入に注意。

※セール詳細及びコンテンツ内容、掲載外のその他セール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにて確認。 【Steam Store】 ＜セール期間＞

2024年6月18日（火）1:59まで 「STREET FIGHTER」セール 「STREET FIGHTER」セール Steam「ストリートファイター6」（ゲーム本編） ＜セール期間＞2024年6月18日（火）1:59まで 通常価格：7,990円（税込）

セール価格【50％OFF!!】：3,995円（税込） Steam「ストリートファイター6 デラックスエディション」（ゲーム本編） 通常価格：10,490円（税込）

セール価格【50％OFF!!】：5,245円（税込） 【「MONSTER HUNTER」フランチャイズセール】 ＜セール期間＞2024年6月13日（木）1:59までr 「MONSTER HUNTER」フランチャイズセール ■Steam「モンスターハンター：ワールド」（ゲーム本編） 通常価格：2,990円（税込）

セール価格【67％OFF!!】：986円（税込）



■Steam「モンスターハンターワールド：アイスボーン」（超大型拡張コンテンツ） 通常価格：3,990円（税込）

セール価格【63％OFF!!】：1,476円（税込）



■Steam「モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション」（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ） 通常価格：5,990円（税込）

セール価格【67％OFF!!】：1,976円（税込） 【Steam Storeでは「MONSTER HUNTER」20周年記念パックを販売中！】 ＜販売期間＞

2024年6月13日（木）1:59まで ＜販売期間＞2024年6月13日（木）1:59まで

※バンドル詳細やコンテンツ内容はSteam Storeにて確認。

※バンドル商品は終了日以降も販売される可能性あり。 「MONSTER HUNTER」20周年記念パック Steam「MONSTER HUNTER 20TH ANNIVERSARY PACK」

https://store.steampowered.com/bundle/39170/MONSTER_HUNTER_20TH_ANNIVERSARY_PACK/ https://store.steampowered.com/bundle/39170/MONSTER_HUNTER_20TH_ANNIVERSARY_PACK/ バンドル価格：1,487円（税込）



★収録内容★

「モンスターハンター：ワールド」

「モンスターハンターライズ」 「MONSTER HUNTER」20周年記念パック Steam「MONSTER HUNTER 20TH ANNIVERSARY COMPLETE PACK」

https://store.steampowered.com/bundle/39039/MONSTER_HUNTER_20TH_ANNIVERSARY_COMPLETE_PACK/ https://store.steampowered.com/bundle/39039/MONSTER_HUNTER_20TH_ANNIVERSARY_COMPLETE_PACK/ バンドル価格：5,608円（税込）



★収録内容★

「モンスターハンター：ワールド」

「モンスターハンターワールド：アイスボーン」

「モンスターハンターライズ」

「モンスターハンターライズ：サンブレイク」

「モンスターハンターストーリーズ2 〜破滅の翼〜」 【PlayStationStore】 ＜セール期間＞

2024年6月19日（水）23:59まで PS5 / PS4「ストリートファイター6」（ゲーム本編） ＜セール期間＞2024年6月19日（水）23:59まで 通常価格：7,990円（税込）

セール価格【50％OFF!!】：3,995円（税込） PS5 / PS4「ストリートファイター6 デラックスエディション」（ゲーム本編） 通常価格：10,490円（税込）

セール価格【50％OFF!!】：5,245円（税込） PS5 / PS4「バイオハザード RE:4」（ゲーム本編） 通常価格：4,990円（税込）

セール価格【25％OFF!!】：3,742円（税込） PS5 / PS4「バイオハザード ヴィレッジ」（ゲーム本編） 通常価格：4,990円（税込）

セール価格【60％OFF!!】：1,996円（税込） PS5 / PS4「RACCOON CITY EDITION」（ゲーム本編） 通常価格：6,990円（税込）

セール価格【79％OFF!!】：1,467円（税込） 【PlayStationStore】 ＜セール期間＞

2024年6月12日（水）23:59まで PS4「モンスターハンター：ワールド」（ゲーム本編） 通常価格：1,990円（税込）

セール価格【50％OFF!!】：995円（税込） ■PS4「モンスターハンターワールド：アイスボーン」（超大型拡張コンテンツ） 通常価格：2,990円（税込）

セール価格【50％OFF!!】：1,495円（税込） PS4「モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション」（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ） 通常価格：3,990円（税込）

セール価格【50％OFF!!】：1,995円（税込） 【Xbox Games Store】 ＜セール期間＞

2024年6月18日（火）18:59まで Xbox Series X|S「ストリートファイター6」（ゲーム本編） ＜セール期間＞2024年6月18日（火）18:59まで 通常価格：7,990円（税込）

セール価格【50％OFF!!】：3,995円（税込） Xbox Series X|S「ストリートファイター6 デラックスエディション」（ゲーム本編） 通常価格：10,490円（税込）

セール価格【50％OFF!!】：5,245円（税込） Xbox One「モンスターハンター：ワールド」（ゲーム本編）

通常価格：1,990円（税込）

セール価格【50％OFF!!】：995円（税込） Xbox One「モンスターハンターワールド：アイスボーン」（超大型拡張コンテンツ）

通常価格：2,990円（税込）

セール価格【50％OFF!!】：1,495円（税込） Xbox One「モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション」（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【50％OFF!!】：1,995円（税込） Xbox Series X|S / Xbox One / Windows「エグゾプライマル」（ゲーム本編） 通常価格：7,990円（税込）

セール価格【67％OFF!!】：2,636円（税込） Xbox One「デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック」（ゲーム本編＋プレイヤーバージル） 通常価格：2,990円（税込）

セール価格【67％OFF!!】：986円（税込） Xbox One「ロックマン11 運命の歯車!!」（ゲーム本編） 通常価格：5,147円（税込）

セール価格【67％OFF!!】：1,698円（税込） 【App Store / Google Play】

＜セール期間＞

2024年6月23日（日）23:59まで 「ロックマンX DiVE オフライン」（ゲーム本編） ＜セール期間＞2024年6月23日（日）23:59まで 通常価格：3,990円（税込）

セール価格【50％OFF!!】：1,990円（税込） 「ゴースト トリック」（ゲーム本編） ・iOS

ダウンロード無料（アプリ内課金） ※第１章と２章が無料でプレイできる。

アプリ内課金「第3章カラ最終章」

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【32％OFF!!】：2,680円（税込）

・Android

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【32％OFF!!】：2,680円（税込） 「逆転裁判123 成歩堂セレクション」（ゲーム本編） 通常価格：3,500円（税込）

セール価格【43％OFF!!】：1,990円（税込） ※本リリース内容は日本国内向けの情報。記載の内容は予告なく変更となる場合あり。



(C)CAPCOM

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