¾¾´ÝÎ¼¸ã¤¬Ææ²ò¤¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿È¥Ð¥ìÂÐºö¤â¡¡£Ó£Î£Ó¤Ç¡Ö±£¤»¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÁí¥Ä¥Ã¥³¥ß
¡¡Ææ²ò¤¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾´ÝÎ¼¸ã¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£µÆü¡¢¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Æü¾ï¤Î¡Ö¿È¥Ð¥ìÂÐºö¡×¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¾¾´Ý¤Ï¼«¿È¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡Ö¹Ô¤¤Ä¤±¤Î´ã²Ê¡¢É¬¤º¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à¤Ç¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ç¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¡Ø¤ª¼¡¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤Î¤Þ¤Ä¤Þ¤ë¤ê¤ç¡Ø¤Ï¤¤¤£¤£¤£¡ª¡ª¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¿©¤¤µ¤Ì£¤ËÁá²¡¤·¤ÇÅú¤¨¤Æ¿È¥Ð¥ì¤òÂÑ¤¨¤Æ¤ë¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡½ÐÂê¼Ô¤È¤·¤Æ¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¾¾´Ý¤é¤·¤¯¡¢Áá²¡¤·¥¯¥¤¥º¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢±¡Æâ¤Ç¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¾¾´Ý¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ä³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡Ö¾¾´Ý¤¯¤ó¡×¤ÈÌ¾»ú¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤áÅê¹Æ¤·¤¿Ê¸¾Ï¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤Ä¤Þ¤ë¡×¤Þ¤ÇÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬»¦Åþ¡£
¡Ö²Ì¤¿¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¥Ð¥ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡Ö¤â¤¦±£¤»¤Æ¤Ê¤¤¤ä¤ó¡×¡Ö¡Ø¤Þ¤Ä¤Þ¤ë¡Ù¤Ç¤â¤¦¥Ð¥ì¤Æ¤ë¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÂÐºö¤Î¿´¤â¤È¤Ê¤µ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£