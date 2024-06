◆Da-iCE「ZOZOTOWN」でコラボアイテム決定

【モデルプレス=2024/06/05】ファッションEC「ZOZOTOWN」を運営する株式会社ZOZO(本社:千葉県千葉市 代表取締役社長兼CEO:澤田 宏太郎)は、LINEヤフー株式会社、エイベックス・クラン株式会社と共同で、5人組男性アーティスト・Da-iCE(ダイス)のメジャーデビュー10周年を記念したコラボレーション企画を始動させる。本企画では「ZOZOTOWN」にて人気ファッションブランドやアーティストとの限定コラボレーションアイテムなどの販売を行うほか、PayPay株式会社が提供する「PayPay」のホーム画面に表示される本企画オリジナルカードきせかえの提供や「LINE GAME」とのコラボレーションなど、今後年間を通じてさまざまな企画を実施予定。さまざまなコラボレーションを通して、ファンの皆さまへ10年分の感謝の想いを形にしていく。今回、ZOZOTOWN企画の第1弾として、ファッションブランド「WIND AND SEA」との限定コラボレーションアイテム「Da-iCE×WIND AND SEA」を6月14日よりZOZOTOWNで販売。本企画のために制作したオリジナルロゴやメンバーのアイデアなどを落とし込んだ、ナイロンセットアップやTシャツなど特別なアイテム全6型を展開する。

◆Da-iCEコメント

◆Da-iCEZOZOTOWN企画第1弾アイテム&メンバーコメント一覧

メジャーデビュー10周年という節目に合わせて、僕たちも日頃から利用しているZOZOTOWNやLINE、PayPayなどの日本を代表するサービスと年間を通してコラボさせていただけることになり、驚きとともに感謝の気持ちでいっぱいです。今回発表したZOZOTOWN企画第1弾では、人気のファッションブランド「WIND AND SEA」さんと限定コラボアイテムを制作することができて非常に感激しています。嬉しくて地上波などで、“匂わせ”で着用しました(笑)。 6面(Da-iCEファンの愛称)の方はもちろん、僕たちのことを知らない方でもZOZOTOWNで購入したくなるようなアイテムばかりです。コンサートなどのイベントはもちろん、日常のさまざまなシーンで気軽に着用いただけたら嬉しいです。今後も、僕たちの想いが詰まったコラボが続きますので、ぜひご期待ください!【Da-iCE×WIND AND SEA】ナイロンジャケット(ベージュ/チャコール)【Da-iCE × WIND AND SEA】 ナイロンパンツ(ベージュ/チャコール)<工藤大輝コメント>ジャケットは、インナーでレイヤードを楽しめるように、僕が制作チームにリクエストしたダブルジップがポイントです。中がメッシュで結構涼しいのでシーズンレスで楽しんでいただけると思います。コーディネートの外しアイテムとして普段のファッションに取り入れてほしいですし、自信をもって良いアイテムと言えるので、6面の皆さんには長く愛用していただけたら嬉しいです。【Da-iCE×WIND AND SEA】 ベーシックTシャツ(ホワイト/ブラック)<和田颯コメント>WIND AND SEAの要素がしっかりありつつ、左胸には僕らの気持ち(Roll the Da-iCE right now)が入っていてコラボアイテムの代名詞といえる1枚になり気に入っています。僕自身がシンプルなファッションが好きなので、僕とのシミラールック的な感じで、皆さんにもデニムと合わせてシンプルにさらっと着こなしていただけたら嬉しいです!【Da-iCE×WIND AND SEA】ワイドTシャツ(ホワイト/ブラック)<大野雄大コメント>フロントとバックにあるコラボロゴがブルーでSEAらしさがでているところがお気に入り!とりあえず色合いがかなり好みです!ワイドTシャツなので横幅に余裕はあるものの、ジャストサイズでもゆるっとでもめちゃかっこよくキマるアイテムなので面接以外の場でいっぱい着用してほしいです!(笑)【Da-iCE×WIND AND SEA】キャップ(ブラック)<花村想太コメント>僕自身似合うキャップと似合わないキャップがあるのですが、そんな僕でも似合っちゃうデザインなのと深くて被りやすいところがおすすめポイントです。忙しい朝にもピッタリだと思います(笑)。オールシーズン着用していただけるデザインと素材なので普段のファッションのポイントとしてオシャレに取り入れてほしいです!僕だったら、あえてジャケットなどのフォーマルなスタイルに、スポーティーなパンツとキャップで合わせます。【Da-iCE×WIND AND SEA】タオル(チャコール)<岩岡徹コメント>この夏にピッタリの爽やかなカラーリングと今治タオルのふわふわ感!あとは使い勝手のいいサイズ感がお気に入りです。ライブやフェス、ツアーの時に持参してもらってぜひ首にかけてつかってほしいです。僕はプライベートで自転車に乗るときにめっちゃ汗をかくので首に巻いて使います!(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】